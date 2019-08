„Die Höhle der Löwen“: Steckbrief Nils Glagau

Ab dem 03. September geht es endlich wieder los: Die sechste Staffel „Höhle der Löwen” geht an den Start. Neben vielen neuen Gründern, die ihre vielfältigen Ideen vorstellen werden, darf man sich auch auf einige neue „Löwen” im Rudel freuen. Wer in dieser Staffel mit auf die Jagd geht, stellen wir in einzelnen Porträts vor. Dieses Mal: Nils Glagau (43), Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol.

Geboren wurde Nils Glagau am 31. Oktober 1975 in Bad Homburg vor der Höhe als Sohn des Orthomol-Gründers Dr. Kristian Glagau (†2009). Nach dem Abitur studierte der heute 43-jährige Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn und forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus. In dem Familienunternehmen arbeitete der ‘Neu-Löwe’ von Beginn an im Außen- und Innendienst mit. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters im Jahr 2009 übernahm Nils Glagau die Geschäftsführung in Langenfeld im Rheinland.

Heute arbeiten bei dem Unternehmen, das mit großem Erfolg Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert, bundesweit über 400 Mitarbeiter dafür, dass die Produkte in fast jeder Apotheke Deutschlands erhältlich sind und in über 30 Länder der Welt exportiert werden. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

„Die Höhle der Löwen“

In seiner Freizeit treibt Nils Glagau leidenschaftlich gern Sport, entdeckt auf Reisen weiterhin fremde Kulturen und liebt Literatur, Musik, Filme sowie das Kochen. Ab diesem Jahr ist er außerdem Teil des Investoren-Rudels bei der VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“. Neben ihm sind in dieser Staffel auch die ‘Alt-Löwen’ Judith Williams (47), Ralf Dümmel (52), Carsten Maschmeyer (60), Dagmar Wöhrl (65) und Frank Thelen (43) wieder mit dabei. Ergänzt wird das Löwenrudel dieses Jahr außerdem durch dr. Georg Kofler (62). Die elf neuen Folgen zeigt VOX ab dem 03. September 2019 wieder immer dienstags um 20:15 Uhr. Wie gewohnt führt Moderator Amiaz Habtu (42) durch die Sendung.

