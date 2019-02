Die Wollnys: Harald muss wieder ins Krankenhaus

Mittwoch, 13. Februar 2019 16:51 Uhr

Heute gibt’s ab 20.15 Uhr wieder neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie „Die Wollnys„. Das sind die Themen der neuen Folge: Harald erleidet einen Rückfall und muss erneut ins Krankenhaus. Auch bei der schwangeren Calantha gibt es Komplikationen.

Um die werdende Mama auf andere Gedanken zu bringen, planen ihre Geschwister eine Babyparty. In dem ganzen Trubel vergisst Silvia auch noch, dass ja Weihnachten vor der Tür steht.

Nachdem Harald endlich das Krankenhaus verlassen konnte, wird er kurze Zeit später erneut vom Rettungsdienst abgeholt. Silvia würde am liebsten jede Sekunde bei ihrem Harald am Krankenbett sitzen, doch zuhause wird die Matriarchin auch gebraucht. Dort steht der Umzug der Großen in den Anbau bevor. Silvia: „Die Ärzte haben gesagt, dass Harald über Weihnachten sehr wahrscheinlich im Krankenhaus bleiben muss. Deswegen ist meine Vorfreude auf Weihnachten eingeschränkt. Aber trotz allem werden wir ein bisschen das Haus schmücken, die Kinder können ja nicht auf alles verzichten.“

Tatkräftig unterstützen Sylvana und Sarafina ihre Mutter im Haushalt und beim Kochen. Silvia: „Ich bin froh, dass ich Sarafina und Sylvana habe, die mich da ein bisschen unterstützen… Ich möchte gerne alles machen, aber das geht nicht. Deswegen bin ich wirklich froh, dass ich die Mädels habe.“

Umzug ins Nebenhaus – und nix ist fertig

Die resolute Kommandeurin bei den Wollnys: „Ihr habt keine vier Wochen mehr, dann wollt ihr hier einziehen. Wie soll das denn geschehen? Jetzt ist Harald weg und hier läuft gar nichts mehr.“ Peter, Freund von Sarafina: „Harald fehlt uns auf jeden Fall. Er hat sich normalerweise immer mit den ganzen Sachen auseinandergesetzt und das ist jetzt das Problem.“ Mitbewohner Florian, Freund von Sylvana: „Es geht alles drunter und drüber. Man merkt schon, dass Harald fehlt. Wir müssen jetzt mal alle Puzzle zusammenbringen und die Baustelle retten.“

Neben den Sorgen um Harald muss Calantha zusätzlich mit Komplikationen in ihrer Schwangerschaft kämpfen. Um sie aufzumuntern, organisieren ihre Geschwister eine Babyparty für die werdende Mama. Wird der Rasselbande die spontane Überraschung samt Kuchen und Geschenke gelingen?