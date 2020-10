14.10.2020 19:15 Uhr

„Die Wollnys“: Niederschmetternde Arztbesuche und die Wogen der Liebe

"Wollny"-Fans haben heute allen Grund zu Freude, denn es gibt eine neue Doppelfolge der sympathischen Großfamilie um Oberhaupt Silvia Wollny.

In wenigen Tagen steht bei Familie Wollny ein ganz besonderes Ereignis ins Haus: Silvias und Haralds sechster Jahrestag. Bisher haben die zwei diesen nie groß gefeiert.

Sie möchte groß feiern

Es gab höchstens mal eine Kleinigkeit wie Blümchen. Aber Haralds Herzinfarkt im Oktober 2018 hat gezeigt, wie schnell alles vorbei sein kann – und das hat auch Silvia zum Umdenken gebracht. Sie möchte den Jahrestag mit ihrem Liebsten deshalb feierlicher begehen als in den Jahren zuvor.

Harald ist dem Tod von der Schippe gesprungen und sie weiß: Man kann das Leben und die Liebe nicht für selbstverständlich nehmen und muss die gemeinsame Zeit genießen. Und wann könnte man das besser tun als am Jahrestag?!

Hat Harald den Jahrestag vergessen?

Silvia plant, Harald mit einem romantischen Frühstück zu wecken. Im Anschluss möchte sie mit ihm einen Liebesausflug zu den Anfängen ihrer gemeinsamen Geschichte nach Neuss machen. Harald ahnt nichts von Silvias Mega-Überraschung. Im Gegenteil: Er hat sich am Jahrestag sogar zu einem Angeltrip mit Flo und Peter verabredet. Sollte er das Jubiläum tatsächlich vergessen haben – und droht für Silvia eine große Enttäuschung?

Während die Elffachmama mitten in den Vorbereitungen steckt, hat Harald aber erst einmal einen Termin bei seinem Hausarzt. Dort sollen die Ergebnisse der Herzkatheteruntersuchung von vor dreieinhalb Wochen besprochen werden. Hoffentlich warten keine schlechten Nachrichten auf Harald und die Großfamilie…

Estefania wird 18

Estefania wird in wenigen Tagen 18 Jahre alt – und das soll natürlich ordentlich gefeiert werden! Im Partyraum der Großfamilie möchte sie eine Kostümparty schmeißen und dazu all ihre Freunde und ihre Familie einladen. Das baldige Geburtstagskind freut sich schon riesig auf die neuen Freiheiten, die sie mit ihrer Volljährigkeit genießen kann: endlich allein Autofahren, bis nachts in die Disco gehen und vieles mehr.

Doch bevor es soweit ist, steht für Estefania ein erneuter Termin bei Dr. Vergoßen an. Denn noch immer leidet die 17-Jährige unter Störungen beim Gehen und wiederkehrenden Kopfschmerzen. Bislang konnte noch kein Arzt herausfinden, was die Ursachen für Estefanias Beschwerden sind.

Vergeht ihr der Spaß?

Ihr Hausarzt versucht jedoch nach wie vor alles, um seiner Patientin zu helfen und hat im Laufe der letzten Wochen weitere Ärzte zu Rate gezogen. Doch seine Empfehlungen frustrieren Estefania, denn sie könnten ihre lang ersehnte Unabhängigkeit bald schon wieder einschränken. Hat sie nach dem Termin überhaupt noch Lust, ihren Geburtstag zu feiern?

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“: Mittwoch, 14. Oktober 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.