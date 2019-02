Die Wollnys: Sarafina und Peter heiraten

Mittwoch, 6. Februar 2019 17:55 Uhr

Schon seit Monaten gibt es Gerüchte, wann es denn endlich so weit ist, nun ist es offiziell: Sarafina Wollny und ihr Freund Peter Heck werden heiraten. Das verkündeten sie auf ihren Instagram-Accounts und ein Bild gab es gleich dazu.

In dem Posting heißt es: „Ihr Lieben, wir rauen uns. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Monate voller Planung und Spannung auf unsere Hochzeit. Wir werden in dieser Zeit, was Planung und auch am Großen Tag mit Kamera begleitet, wir werden euch mit dran teilhaben lassen. Habt alle noch einen schönen Tag, Peter & Sarafina.“

Sie wünscht sich ein Baby

Die Fans freuen sich sehr für Sarafina, einer schreibt: „Das ist mal eine tolle Nachricht, da freue ich mich so sehr für euch zwei. Und das wir dran Teilhaben dürfen ist echt mega“ und ein anderer: „Herzlichen Glückwunsch und das mit dem Nachwuchs kommt nach der Hochzeit. Nachwuchs bekommt man dann, wenn man es nicht erwartet oder nicht plant.“

Quelle: instagram.com

Mit ihrem Peter ist Sarafina schon seit vielen Jahren zusammen und hat in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr sie sich ein Baby wünscht. Auf Instagram schrieb sie vor einigen Monaten, wie lang sie es schon versuchen: „Seit vier Jahren, nur leider hat es bis jetzt nicht geklappt. Wenn es sein soll, dann wird es klappen.“

Silvia freut sich wahnsinnig

Und was sagt Matriarchin Silvia? Das hier: „Als ich erfahren habe, dass Sarafina und Peter heiraten wollen, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Die beiden sind jetzt schon seit über acht Jahren zusammen und haben das verflixte siebte Jahr überstanden. Ich freue mich auch, den Peter hier in der Familie als Schwiegersohn begrüßen zu dürfen.“

