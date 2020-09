30.09.2020 19:15 Uhr

„Die Wollnys“: Silvia bei den Obdachlosen

In einer neuen Folge "Die Wollnys" hat Familienoberhaupt Silvia Wollny etwas wichtiges vor. Sie besucht eine Obdachloseneinrichtung, denn sie will helfen.

Im Rahmen eines Spendenaufrufs für ihren eigenen gemeinnützigen Verein „Silvia hilft e.V.“, lernt Silvia Wollny die Begegnungsstätte für Obdachlose namens „Dein Name ist Mensch“ in Krefeld kennen.

Sie veranstaltet ein Benefizevent

Silvia erfährt, dass es der Einrichtung aktuell vor allem an Lebensmitteln in großen Mengen fehlt, um die Bedürftigen vor Ort während der kalten Jahreszeit zu versorgen.

Tief bewegt, beschließt die Elffachmama spontan mit ihrer Familie Spendengelder zu sammeln, um dem Verein auszuhelfen.

Ziel: 500 Euro!

Sie kommt mit ihren Kindern auf die Idee, einen anstehenden Bühnen-Auftritt in einer Kasseler Diskothek dafür zu nutzen. Bei der Veranstaltung sollen möglichst viele Spendengelder eingenommen werden. 500 Euro setzt sich die Großfamilie als Ziel! Davon könnte Silvia Lebensmittel für eine Woche für die Begegnungsstätte kaufen.

Geht ihr Plan auf?

Um dieses Ziel zu erreichen, will Silvia mit ihrer Familie beim Event nicht nur mit dem Klingelbeutel rumgehen, sondern darüber hinaus selbst-organisierte Aktionen anbieten, wie Plätzchen bemalen, eine Tombola sowie den Verkauf von selbstgemachter Deko. Doch lässt der Veranstalter sich so kurzfristig überhaupt darauf ein?

Endet es in der Pleite?

Viel Zeit bleibt ihnen nicht, um alles zu organisieren und vorzubereiten, denn der Event ist schon in zwei Tagen. Und gelingt es den Wollnys wirklich in der Kürze 500 Euro zu sammeln, um dem Verein in Krefeld und seinen Bedürftigen mit Lebensmitteln helfen zu können – oder endet alles in einer Pleite?

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“: Mittwoch, 30. September 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch auf TVNOW verfügbar.