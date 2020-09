01.09.2020 23:15 Uhr

„Die Wollnys“ – Start der 12. Staffel: Schimmel im Haus und Sorge um Harald

Fans der Großfamilie Wollny dürfen sich freuen - in wenigen Tagen startet die neue und mittlerweile sogar schon zwölfte Staffel der Reality-Doku rund um Familienoberhaut Silvia Wollny.

Am 16. September ist es soweit, dann startet die neue Staffel der „Wollnys“ und wie immer ist ganz schön viel los bei der quirligen Großfamilie und es stehen viele wichtig Ereignisse an.

Das passiert in der neuen Staffel

Im Hause Wollny ist immer was los! In den neuen Folgen nimmt Deutschlands bekannteste Großfamilie die Zuschauer wieder mit in ihren Alltag. Auch in der zwölften Staffel stapeln sich die Ereignisse.

Silvias, Haralds und Estefanias Geburtstage stehen vor der Tür, Peter und Estefania sind im Führerschein-Fieber und Loredana hat Schmetterlinge im Bauch. Doch Geschwisterstreitigkeiten, anstehende OPs und eine zu hohe Stromrechnung fordern die Qualitäten von Familienmanagerin Silvia immer wieder aufs Neue.

Schock: Schimmel im Haus

Nach über drei Jahren turbulenter und anstrengender Umbauzeit ist Großfamilie Wollny nun endlich in ihrem neuen Zuhause in Ratheim heimisch geworden.

Aus einem heruntergekommenen ehemaligen Wirtshaus hat sich die Großfamilie in viel Eigenarbeit ein gemütliches Heim erschaffen. Doch nun schimmelt es in der Küche, denn die Spülmaschine ist defekt. Ist der Schimmel womöglich gesundheitsgefährdend? Und wird das Auswirkungen auf Haralds Zustand haben? Er kämpft noch immer mit den Auswirkungen seines Herzinfarkts im Jahr 2018.

Wie schlecht geht es Estefania?

Auch Estefanias Gesundheitszustand bereitet der ganzen Familie immer wieder Sorgen. Doch sowohl Harald als auch Estefania lassen sich nicht unterkriegen.

Estefania schließt sich sogar Schwager Peter an und möchte gemeinsam mit ihm den Führerschein machen. Der Lernstress beginnt! Werden Estefania und Peter die bevorstehenden Prüfungen bestehen?

Viele Familenfeste

In den neuen Folgen gibt es für die Familie viel zu feiern: Silvia wird 55 Jahre alt und ihre Kinder organisieren eine Überraschungsparty. Harald feiert seinen 60. Geburtstag und Estefanias 18. Geburtstag steht ebenfalls vor der Tür. Ein Hoch auf das Leben!

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ab dem 16. September immer mittwochs, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI und im Anschluss auf TVNOW.