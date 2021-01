14.01.2021 12:44 Uhr

Diese Beauty-Ops hat Djamila Rowe extra für die Dschungelshow gemacht

Am Freitag startet mit "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" die Ersatzsendung für das alljährliche Dschungelcamp, das wegen der aktuellen Corona-Pandemie nicht wie gewohnt in Australien stattfinden kann.

Mit dabei ist auch das einstige Teppich-Luder Djamila Rowe, die gegen die restlichen elf Promis um das goldene Ticket für das Dschungelcamp kommendes Jahr in Australien kämpft. Dabei möchte die 53-Jährige auch wirklich nichts dem Zufall überlassen.

„Ich bin noch überall blau und lila“

Denn seit längerer Zeit ist es ziemlich ruhig geworden um die Dunkelhaarige mit den drallen Lippen. Sie sehe die Dschungelshow als letzte Chance auf ein TV-Comeback. „Ansonsten geht es zurück in die Versenkung.“ Deshalb scheint die Berlinerin weder Schmerzen noch blaue Flecken zu scheuen. Denn ganz nach dem Motto: „Wer schön sein will, muss leiden“, hat sich Djamila kurz vor Show-Beginn noch mal schnell ein Beauty-Make-Over verpassen lassen.

So zeigte die Society Lady im Live-Stream-Talk mit Jürgen Milski ihren noch etwas derangierten Hals. „Ich bin noch überall blau und lila … das tat ganz schön weh, muss ich sagen“,“ beschreibt sie die Spuren ihres letzten Eingriffs: Der „Truthahn-Hals“ musste weg, findet sie. Um den wieder auf Vordermann zu bringen, musste sie gleich zwölf Stiche mit der Hyaluron-Spritze über sich ergehen lassen. Ein recht schmerzhaftes Unterfangen.

Einmal Generalüberholen, bitte!

Djamila hat sich aber nicht nur den Hals machen lassen, sondern sich gleich generalüberholen lassen: „Habe noch die Wangen gemacht und die Lippen – wie man sieht. Die Stirn und unter den Augen habe ich auch noch.“ Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die Schwellungen und blauen Flecken bis morgen so gut wie möglich abgeschwollen sind.

Die 53-Jährige träumte schon recht früh von kosmetischen Eingriffen, wie sie weiter im Gespräch mit dem einstigen „Big Brother„-Star verriet. So sei sie früher in der Schule häufig wegen ihrer Nase gehänselt worden. So ließ sie sich als Erstes den Huckel korrigieren. Auch insgesamt geht Djamila sehr offen damit um, dass sie sich hin und wieder mal vom Beauty-Doc aufhübschen lässt.

Sie hat mehr als Partys und Schönheits-OPs zu bieten

Ihre Teilnahme an der Dschungelshow dürfte für die meisten eher überraschend kommen, da es in letzter Zeit auffallend ruhig um die Dunkelhaarige mit dem auffälligen Schmollmund war. „Ich freue mich, dass ich nochmal so aus dem Nichts komme. Wie sagt man so schön? Totgesagte leben länger!“, freut sich Rowe im Gespräch mit RTL über ihre Teilnahme.

In der Sendung möchte sich Djamila von einer ganz anderen Seite präsentieren und zeigen, wer sie wirklich ist. Denn nicht viele haben sich die Mühe gemacht, hinter das Image des einstigen Teppich-Luders zu blicken. So wurde sie meistens nur mit Partys und Schönheits-OPs in Verbindung gebracht. Doch dass hinter den großen Lippen und der enormen Oberweite ein Mensch steckt, übersehen offenbar viele. „Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Leider zu nah.“

Am 15. Januar startet „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ um 22:15 bei RTL – parallel dazu im Livestream auf TVNOW. (KT/DA)