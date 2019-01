Dieser Bachelor ist noch Jungfrau!

Freitag, 4. Januar 2019 19:36 Uhr

Bei uns hat der „Bachelor“ mit Andrej Mangold bereits gestartet, in den USA beginnt die neue Staffel ab Montag den 7. Januar 2019 und dort wird Junggeselle Colton Underwood (26) die große Liebe suchen. Das Besondere: Colton ist angeblich noch unberührt! Dass der Sender „ABC” das in der Werbung zur 23. Staffel nicht unerwähnt ließ, ist wohl für die meisten keine Überraschung.

Im US-Fernsehen ist der 26-jährige ehemalige Footballspieler kein Unbekannter, denn der neue „Bachelor” war bereits Kandidat im weiblichen Pendant „Die Bachelorette”. In der 14. Staffel des Formats, die letztes Jahr lief, plauderte er auch aus, dass er noch Jungfrau ist.

Nun wird er in der 23. Staffel „Der Bachelor” der Mann der Stunde sein und der ausstrahlende Sender wärmte die Nachricht zu werbezwecken nochmal auf. Colton findet das scheinbar nicht so prickelnd: „Was mich am meisten frustriert ist, dass es nur ein kleiner Teil von mir ist.”, sagte er während einer Pressekonferenz.

“Die Jungfrau Colton Underwood”

Weiter sagte er: „Anstatt ‘Colton Underwood, der Bachelor’ zu sein, ist es ‘Die Jungfrau Colton Underwood’, das finde ich nicht richtig. Ich war sehr offen und aufrichtig in Bezug auf meine Jungfräulichkeit und ich denke, dass viele Leute es vielleicht missverstanden haben oder immer noch nicht verstehen, warum ich Jungfrau bin.”, erzählt er weiter.

Dennoch lässt er auch durchblicken, dass er das Geheimnis während der neuen Staffel lüften wird. „Ich habe von Anfang an gesagt: ‘Ich warte auf das richtige Herz und auf jemanden, mit dem ich den Rest meines Lebens teilen kann, um diesen Moment zu teilen.’”

Zum Schluss sagte er aber noch: „Ich bin genau dort, wo ich gerade in meinem Leben sein muss.” Mehr wollte Colton jedoch nicht verraten.

