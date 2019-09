Dieter Bohlen rät: „Vergesst die Stimme. Wer kann heutzutage noch singen?“

Das nennt man Timing: „DSDS„-Sieger Davin Herbrüggen (21) ist gerade vergessen, da begeben sich Dieter Bohlen und Co. bereits wieder auf die Suche nach einem neuen „Superstar“. Heute starteten in Füssen die Aufzeichnungen der Jurycastings von „Deutschland sucht den Superstar“.

Die beliebte Jury aus Erfolgsproduzent und Poptitan Dieter Bohlen (65), dem Sänger und Produzenten Xavier Naidoo (47), Ex-DSDS Sieger Pietro Lombardi (27) und Profitänzerin und „Let‘s Dance“- Star Oana Nechiti (31) castet noch bis zum 6. September in Füssen.

Im Ludwigs Festspielhaus hören sie sich Sängerinnen und Sänger an, die Deutschlands Superstar 2020 werden möchten. Weitere Aufzeichnungen der unterhaltsamen DSDS-Casting-Shows finden vom 10.9.19 bis 13.9.19 auf dem Drachenfels in Königswinter und vom 22.9.19 bis 25.9.19 im Hansegate in Hamburg statt.

Das sagt Dieter Bohlen

RTL strahlt die 17. Staffel der Erfolgsshowreihe ab Januar 2020 aus. Alle, die in die Fußstapfen von Davin Herbrüggen treten wollen rät Dieter Bohlen:

Quelle: instagram.com



„Ich fange jetzt nicht wieder mit dieser alten Geschichte der Stimme an. Vergesst mal die Stimme. Wer kann heutzutage noch singen? Ja Leute guckt euch die Charts an. Persönlichkeit ist wichtig! Ihr müsst auffallen, ihr müsst irgendwie anders sein. Die Leute müssen irgendwie besonders sein. Langweiler brauchen wir nicht. Ihr müsst abgeben. Ich habe bei meinen Kommentaren nach meinem ersten Tour-Konzert am Samstag ganz oft gelesen, wenn die Kandidaten bei DSDS nur fünf Prozent von dem geben würden, was du da in der Zitadelle an Power hattest, dann wäre alles viel viel besser. Denn genauso ist es Leute. Ihr müsst Power geben. Denn auf Dauer, hilft nur Power!