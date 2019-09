Domenico de Cicco: Auf diese Shows hat er Bock

Domenico de Cicco würde bei ‚Promi Big Brother‘ mitmachen. Der 36-Jährige war in diesem Jahr selbst Teil eines längeren Reality-TV-Formats: Im Dschungelcamp stellte er sich einigen Herausforderungen und wollte beweisen, was in ihm steckt.

Allerdings musste er das Format trotz seiner Anstrengungen als Erster verlassen. Diese Erfahrung hält ihn jedoch nicht davon ab es noch einmal in einer ähnlichen Show zu versuchen. Er wäre bereit für ein weiteres TV-Experiment.

Auch diese Shows würden ihn reizen

Nachdem die aktuelle ‚Promi Big Brother‚-Staffel mittlerweile zu Ende ist und mit Janine Pink eine Siegerin gekürt wurde, kann nun wieder gerätselt werden, welche Promis im nächsten Jahr in den Container ziehen werden. Einer der freiwilligen ist Domenico de Cicco.

Er würde selbst auch an dem Format teilnehmen. „Weil es ist so für mich eine neue Chance einfach zwei Wochen lang zu zeigen, wer Domenico ist. Und einfach so zu sein, wie ich bin“, erklärte er im Gespräch mit ‚Bang Showbiz‘.

Klar könne er dort auch „zerlegt“ werden. „Aber da würde ich mit einer ganz anderen Haltung rangehen. Weil ich genau weiß, worauf es ankommt.” Aber auch andere TV-Shows würden für den einstigen ‚Bachelor in Paradise‘-Kandidaten infrage kommen.

Während des Interviews verriet er, dass er auch an einer Teilnahme bei ‚Let’s Dance‚ interessiert wäre. „Also ja, ich würde das machen“, so seine Worte.