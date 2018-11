Dschungelcamp 2019: Starttermin steht

Donnerstag, 29. November 2018 17:28 Uhr

Die Promis fürs kommende Dschungelcamp stehen noch nicht offiziell fest, trotzdem gibt es jetzt aber schon mal den Starttermin für das RTL-Pritschenlager „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“.

Wie die Münchener „Tz“ zuerst berichtete, wird ab dem 11. Januar bis zum 26. Januar für unsere deutschen Promis das Camp in Australien geöffnet sein. Dann gibt es wieder lauschige Lagerfeuerromantik, ganz viel Reis und Bohnen und Ekel-Prüfungen.

Am 11. Januar gibt es ab 21:15 Uhr den Live-Einzug der Kandidaten und danach darf täglich mitgefiebert werden. Welche Kandidaten ziehen ein? Die komplette Liste wird erst im Januar von RTL bekanntgegeben, bis dahin darf natürlich weiterhin spekuliert werden. Diese 13 Kandidaten hier sind jedenfalls im Gespräch.

Dschungelcamp-Late-Night-Talk kehrt zurück

Wenn bei RTL „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ startet, ist auch RTLplus wieder mit dem täglichen Talk-Event „Die Stunde danach“ dabei. Angela Finger-Erben und ihre Gäste diskutieren die Ereignisse im Camp und liefern exklusive Einblicke in den gefährlichsten Dschungel der Welt.

Die erste Staffel bescherte RTLplus mit der Plauderstunde jedenfalls danach Rekordquoten.

Übrigens: Derzeit senden die Briten ihre Show „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“ aus dem Nordosten Australiens. 60km entfernt von der Dungay Creek Road, in deren Nähe das TV-Camp liegt, wüten derzeit allerdings riesige Buschbrände…