Dschungelcamp 2020: Wer sind diese 12 überhaupt?

Zwölf angebliche Prominente kämpfen ab 10. Januar 2020, 21.15 Uhr in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone 2020 und die ganze Nation sieht bei RTL endlich wieder raschelndes Grün. Am Silvestrerabend hat der Sender überraschend die Kandidaten bestätigt, deren Namen seit einigen Wochen kursierten.

Die meisten Namen sind den meisten unbekannt. Wer sind die 12 Leute, die RTL und TVNow mit dem Begriff „Star“ adeln? Wir helfen nach. Wie immer werden wir bis zum Start der Show aber alle Promis in einzelnen Porträts vorstellen! Hier unser Kurzüberblick:

Anastasiya Avilova (31)

In der Dating-Show „Catch the Millionaire“ ging sie 2013 als Siegerin hervor.

Das Model will bis zum Ende im Camp durchhalten: „Ich werde ein ganz anderer Mensch nach dieser Erfahrung sein. Auf jeden Fall habe ich nicht vor freiwillig zu gehen. Ich werde da so lange sitzen, bis ich rausgeschmissen werde.“

Daniela Büchner (41)

Die VOX-Auswanderin geht angeblich für ihren toten Mann Jens in den Dschungel: „Es ist auch ein Versprechen an meinen Mann. Bis zu seinem Tod habe ich es ihm versprochen und jetzt ziehe ich das durch. Ich muss einfach nochmal eine Station durchleben, die auch mein Mann erlebt hat. Ich werde bestimmt die ein oder andere Träne vergießen.“

Marco Cerullo (31)

2016/17 wurde Marco Cerullo zum Mister Rheinland-Pfalz gewählt und qualifizierte sich somit zur Mister Germany Wahl. Der Bachelorette-Kandidat hat keine Angst vor Tränen im Dschungel: „Es könnte schon passieren, dass da mal eine Träne fließt. Ich finde das nicht schlimm. Ich schäme mich dafür nicht. Das ist eine Stärke, wenn man das zeigen kann.“

Prince Damien (29)

Bereits 2015 war Prince Damien in der britischen Castingshow „The X-Factor“ zu sehen. Im Mai 2016 ging Prince Damien bei der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ dann als Sieger der 13. Staffel hervor. Für den DSDS-Gewinner sind die Mitcamper die allergrößte Herausforderung: „Meine allergrößte Herausforderung werden die Menschen sein. Wenn ich kein Essen habe, dann steht die Moral ganz weit hinten an. Es kann sein, dass eine ganz böse dunkle Seite von mir rauskommt, die es bis vor kurzem noch nicht offiziell zu sehen gab.“

Sonja Kirchberger (55)

Nach ihrer ersten Hauptrolle in Robert van Ackerens „Die Venusfalle“ bescherte Dieter Wedels TV-Mehrteiler „Der König von St. Pauli“ (1998) der Österreicherin schnell den Ruf als gefragte Charakterdarstellerin. Für die Schauspielerin sind nicht die Dschungelprüfungen die größte Herausforderung: „Die Menschen reden immer von den Dschungelprüfungen. Die eigentliche Herausforderung sind die Anderen, die man nicht kennt. Auf was man sich da einlässt, auf so engem Raum, finde ich die absolut schwierigste Dschungelprüfung überhaupt.“

Elena Miras (27)

Die Schweizerin, die ihr Temperament auf ihre spanischen Wurzeln zurückführt, wurde in Deutschland 2017 durch ihre Teilnahme in der ersten Staffel der Reality-Show „Love Island“ bekannt, traf dort schon auf ihren (viel) späteren Partner Mike Heiter. Das Reality-Sternchen will sich im Camp nichts gefallen lassen: „Ich muss nicht mit jedem zurechtkommen und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Wenn mich jemand dumm anmacht, dann mache ich ihn auch an. Das wird natürlich auch im Dschungel beibehalten.“

Claudia Norberg (49)

1998 übernahm Claudia die Spedition der Eltern von Sänger Michael Wendler und führte diese als geschäftsführende Gesellschafterin. Die Wendler-Ex will auch Michael thematisieren: „Natürlich wird mein Noch-Ehemann Michael Wendler ein Thema sein. Ich werde ja auch im normalen Leben ganz oft auf Michael angesprochen und das wird im Dschungel bestimmt auch der Fall sein. Wenn da Fragen aufkommen, dann können diese an mich gestellt werden.“

Sven Ottke (52)

Mit 18 Jahren wurde er 1985 erstmals Deutscher Meister im Supermittelgewicht. Den Titel gewann er in der Folge noch weitere zehn Mal, bis 1991 sogar ohne Unterbrechung. Der Box-Weltmeister kann auch böse werden: „Falls eine Situation kommt, in der das Nervenkostüm sehr dünn ist, und wenn dann irgendein Depp daherkommt, der mir ans Bein pinkeln will, dann kann es schon sein, dass ich böse werde.“

Prof. Dr. Günther Krause (66)

In der Wendezeit wurde Prof. Dr. Günther Krause erster Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Spitzenkandidat für ide Volkskammerwahl 1990 und nach der Wahl Fraktionsvorsitzender der CDU/DA-Fraktion in der letzten Volkskammer der DDR. Der Bundesverkehrsminister a.D. schert sich nicht darum, was andere sagen: „Die Mehrheit meiner Kollegen in der CDU sagen, der Krause ist eben ein Verrückter. Nun macht er auch noch das.“

Markus Reinecke (50)

Über 30 Jahre ständiger Besucher von Flohmärkten, in den 80/90ziger fing es als Flohmarkthändler in Hannover am Leineufer an. Der RTL-Superhändler hat keine Angst vor Dschungelprüfungen: „Ich habe keine Prüfungsangst. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Ich mache ja sämtliche Fun-Sportarten. Und ich habe ja immer Hunger, also esse ich auch alles.“

Raúl Richter (32)

Raúl Richter wurde durch die RTL Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bekannt. Der ausgebildete Schauspieler ist jedoch auch ein gefragter Synchronsprecher. Der Schauspieler will unbedingt ins Finale: „Ich versuche unter die Top drei zu kommen. Na klar! Statistisch gesehen sieht das ganz gut aus, weil alle Leute, die mal bei GZSZ waren oder aktuell sind, relativ weit gekommen sind.“

Toni Trips (22)

Die Sängerin und Influencerin (40.000 Follower bei Instagram, heißt eigentlich Antonja Komljen) mit kroatischen Wurzeln wurde als DSDS-Kandidatin 2019 einem großen Publikum bekannt. In der Castingshow belegte sie Platz 11 und eroberte die Herzen der TV-Zuschauer durch ihre authentische Art. Die Sängerin will sich jeder Prüfung stellen: „Ich gehe in jede Dschungelprüfung rein: Augen zu und durch.“

Übrigens: Begleitet wird die neue Staffel der RTL-Dschungelshow mit der Single „In This Together“ der Künstlerin Emily Roberts dank einer Kooperation mit Sony Music Germany.