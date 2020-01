Dschungelcamp: Diese kuriosen Luxusartikel nehmen die Kandidaten mit

Wie in jedem Jahr dürfen die prominenten Camper von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ zwei selbstgewählte persönliche Luxusartikel mit im Gepäck haben. Denn das restliche Gepäck der Kandidaten besteht aus standardisierter Kleidung und Hygienartikeln. Der Renner in diesem Jahr: Kissen.

Daniela Büchner hat sich für ein Kuschelkissen und Parfüm entschieden und erklärt gegenüber RTL: „Ich nehme genau dieselben Luxusartikel mit ins Dschungelcamp, wie mein Mann Jens vor zwei Jahren: Ein Kissen, auf dem meine Familie drauf ist, damit ich das Gefühl habe, dass ich sie sehe und ein Parfum.“

Auch Elena Miras, Marco Cerullo, Günther Krause und Sven Ottke haben ein Kissen im Gepäck. Durchaus verständlich, da die Pritschen des Camps nur wenig Komfort hergeben. Es gibt aber auch Kandidaten die sich für eher seltsame Luxusartikel entschieden haben, die einen fragen lassen: Was wollen die damit im Dschungelcamp?

Nieten, Ansteckblume und Kosmetik

Sänger Prince Damien hat ein Nieten-Set dabei. Er sagt: „Der erste Luxusartikel sind meine Nieten. Und der zweite Artikel ist mein Teddy. Die Nieten, weil sie bei mir irgendwie dazu gehören. Ich will nicht ohne rausgehen!“

Markus Reinecke hat auch zwei für ihn unverzichtbare Artikel: „Ich habe lange überlegt, was ich überhaupt mitnehme. Zahnbürste und Haarbürste gibt es ja im Dschungel, von daher brauche ich eigentlich gar nichts. So nehme ich jetzt meine Lieblingsblume, die ich immer an meinem Superhändler-Hemd trage, mit. Die Blume bringt mich jetzt nicht weiter, aber die ist für mich sowas wie ein kleiner Glücksbringer. Und auf der Hinreise habe ich mir noch ein organgenes Tuch gekauft. Das ist farbig, bringt gute Laune ins Camp und ist vielseitig einsetzbar: Das kann ich mir um den Kopf und um den Hals wickeln, als Gürtel nutzen oder mich darunter verstecken.“

Ob er diese Wahl im Camp noch bereuen wird?

Claudia Norberg und Sonja Kirchberger setzen hingegen auf Kosmetik, schließlich wollen sie sichergehen, zischen Kakerlaken und Bohnen-Eintopf eine gute Figur zu machen. Claudia erklärt: „Seit meinem 13. Lebensjahr schminke ich mich. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ungeschminkt überhaupt das Haus verlassen habe, deswegen konnte ich auf Kosmetikartikel nicht verzichten. Auf den Lippenpflegestift habe ich mich festgelegt, weil ich immer gepflegte Lippen haben möchte und auf den Kajalstift, damit ich immer meine Augen betonen kann.“

Sie möchte sich schön fühlen, stellt sie klar und ergänzt: „Viele nehmen ein Kissen mit, habe ich gehört, aber was nützt mir ein gesunder Schlaf, wenn ich mich den ganzen Tag nicht schön fühle und nicht gut aussehe. Ich werde ohnehin nicht gut aussehen, aber wenigstens kann ich ein bisschen meine Augen betonen.“

