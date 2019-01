Dschungelcamp-Fans enttäuscht: Promis zu unbekannt?

Freitag, 4. Januar 2019 16:19 Uhr

Seit heute ist es offiziell: Die 12 Kandidaten für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ stehen fest. Wie in jedem Jahr ist es ein bunter Mix aus jung und jung geblieben, echten Promis und Personen, die in der Vergangenheit durch ein Reality-Format gehuscht sind.

Die Meinungen der Dschungelcamp-Fans sind gespalten. Manche Kandidaten finden sie super, andere wiederum nicht.

Über Schauspielerin Doreen Dietel schreiben die Instagram-Follower: „Ich habe hier über dreimal so viele Abonnenten als sie“ oder „RTL gehen die Promis aus“.

Peter Orloff zu alt?

Bei Mitstreiterin Sibylle Rauch fallen die Kommentare etwas freundlicher aus: „Favoritin auf den Sieg, der einzige Star dieser Staffel.“

Beim 74-jährigen Peter Orloff vermuten die Zuschauer, dass er bei keiner Dschungelprüfung teilnehmen des. Die meisten sind sich einig und ein Follower schreibt: „Bestimmt wieder einer von den älteren Herrschaften, die nur in der Hängematte liegen und für die meisten Dschungel-Prüfungen gesperrt sind.“

Evelyn spaltet die Fans

Vor allem bei Evelyn Burdecki wird wild diskutiert. Die einen lieben, die anderen hassen sie. „Und was ist daran jetzt ein Promi? Nur weil sie paar Minuten bei Bachelor zu sehen war Trauriges Deutschland“, rätselt einer und ein anderer kontert: „Jetzt schon meine Favoritin. Habe in unsere Tippgemeinschaft schon meinen Einsatz abgegeben. Ich freu mir schon so.“

In den Kommentaren herrscht allgemein eine miese Stimmung, den Fans sind die Promis zu unbekannt.

So schreibt einer: „Um mal was zu sagen, ich bin echt enttäuscht, man kennt dieses Jahr echt niemanden. Die letzten Staffeln waren wenigstens so das man 1-3 Leute gekannt hat.“