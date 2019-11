Dschungelcamp mit Sven Ottke und Günther Krause? Neue Gerüchterunde

Nachdem Anfang Oktober eine erste Liste mit Kandidaten für die neuste Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kursierte, gibt’s seit Freitagabend ein komplett überarbeitetes Update.

Damals hatte die ‚Bild‘-Zeitung Promi-Namen aus der C und Z-Kategorie wie Hubert Fella, den inzwischen verstorbenen Alphonso Williams, Paul Janke, Ennesto Monté, Laura Müller und Daniela Büchner genannt. Der Neuaufguss hat nun bislang gar nichts mehr mit der alten Liste zu tun und unklar bleibt daher welcher alkoholgeschwängerten Quelle die aktuellen Aspiranten entspringen. Der Redaktionsstube in der Berliner Kochstraße oder gibt’s tatsächlich einen ernstzunehmenden Spion in ITV-Produktionskreisen der TV-Pritschenlagershow?

Wie immer bleibt auch diesmal unklar, inwieweit diese neuen Personalien seriös sind. RTL hält sich wie all die Jahre zuvor selbstverständlich bedeckt.

Die ‚Bild‘-Zeitung ist offenbar noch ganz doll verärgert, nachdem der Kölner Sender die Zeitung Anfang des Jahres erstmals den exklusiven Zugang zum Dschungelcamp komplett verwehrte, um ihre neuentwickelte, eigene Website zu stärken. Das Blatt musste sich wie viele Medien auch brav anstellen. Die Rache folgte auf dem Fuße – mit einer lächerlich belanglosen „Enthüllungsserie“ über das Dschungelcamp. Nun will man den Fernsehsender mit einem wenig fundierten Kandidatenkarussell womöglich wieder nerven…

Eine Überraschung ist Günther Krause. Schon im letzten Jahr will das Blatt gewusst haben, dass der ehemalige CDU-Minister und DDR-Verhandlungsführer für den deutsch-deutschen Einigungsvertrag von 1990 Anfang des Jahres ins Camp zieht. Pustekuchen! Angeblich sei das Angebot ernsthaft in Erwägung gezogen worden, doch der Ex-Minister habe wegen gesundheitlichen Problemen nicht teilnehmen können…

Aktuelles „Bild“-Kandidatenkarussell

Schauspielerin Sonja Kirchberger (54)

Ex-Profi-Boxer Sven Ottke (52)

Ex-Politiker Prof. Dr. Günther Krause (66)

DSDS-Gewinner 2016 Prince Damien (28)

Playboy-Model und „Temptation Island“ Kandidatin Anastasiya Avilova (31)

„Sommerhaus-der-Stars“-Nervensäge Elena Miras (27)

RTL-„Superhändler“Markus Reinecke (50)