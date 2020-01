Dschungelcamp-Steckbrief (3): Marco Cerullo

Ab dem 10. Januar 2020, 21.15 Uhr können wir wieder dem Wahnsinn des australischen Dschungel in die Augenschauen. Zum 14. Mal kämpfen 12 Kandidaten um die Krone des Dschungels 2020. Wie jedes Jahr stellen wir hier die mehr oder weniger bekannten Teilnehmer bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ausführlich vor.

Marco Cerullo wurde am 10. November 1988 in Herrenberg geboren. Seine polnischen und italienischen Wurzeln spiegeln sein charmantes und lustiges Wesen wider. Marco absolvierte eine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer, die er mit einem Meistertitel abschloss.

2016/17 wurde Marco Cerullo zum Mister Rheinland-Pfalz gewählt und qualifizierte sich somit zur Mister Germany Wahl. Auch als Model war er schon tätig.

Mit der „Bachelorette“ kam der „Ruhm“

Zum ersten Mal im TV ist Marco 2017 bei der RTL- Dating Show „Die Bacherolette“ zu sehen, wo er um das Herz von Bachelorette Jessica Paszka kämpfte. In der fünften „Nacht der Rosen“ war das Liebesabenteuer für ihn jedoch vorbei. 2018 war er bei „Take me out“ zu sehen, wo 13 Kandidatinnen um ein Date mit ihm kämpften. Mit der großen Liebe sollte es aber immer noch nicht klappen.

Eine neue Chance hatte er 2019 bei „Bachelor in Paradise“ . Dort lernte er endlich seine Traumfrau Christina Grass kennen und lieben – die beiden sind bis heute ein glückliches Paar und Marcos „größtes Glück, eine Familie zu gründen“ könnte sich nun schon bald erfüllen…

Seine Angebetete wird auch während des Dschungelcamps in Australien seine Begleitung sein, wie Marco am Donnerstag in seiner Insta-Story verriet.

4 ganz wichtige Fragen an Marco Cerullo

Was sind Sie für ein Typ?

Ich bin so, wie ich bin. Ich habe bei „Bachelor in Paradise“ gezeigt, wie ich wirklich bin. Das werde ich beibehalten und mich nicht hinter einer Maske verstecken. Das habe ich jahrelang gemacht. Man ist nicht perfekt geboren. Man will vielleicht perfekt sein. So habe ich das damals bei der „Bachelorette“ gemacht. Da habe ich mich nicht richtig gezeigt und wollte dieser Macho sein, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin ein sensibler Mensch.

Warum gehen Sie in den Dschungel?

Ich habe Bock auf ein neues Abenteuer und ich glaube, dass ist ein großes Abenteuer! Ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen. So eine Zeit ohne Essen wird schon schwer, aber das kriege ich hin.

Was sagt Ihre Freundin Christina zu Ihrer Entscheidung in den Dschungel zu gehen?

Christina findet das cool. Sie meinte, ja klar, mach das! Sie kommt als meine Begleitung mit und drückt alle Daumen, dass ich bis zum Schluss durchhalte.

Wird es mit Ihnen dramatisch im Camp?

Es könnte schon passieren, dass da mal eine Träne fließt. Ich finde das nicht schlimm. Ich schäme mich dafür nicht. Das ist eine Stärke, wenn man das zeigen kann.

Die ganze Sendung gibt es im Livestream in voller Länge im Anschluss bei TVNOW. Direkt nach dem Dschungelcamp gibt es ab dem 10. Januar 2020 jeden Abend die Liveshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Die Stunde danach“ zu sehen.