Dschungelcamp Tag 15: Diese Zwei flogen vorm Finale raus!

Der letzte Tag vor dem großen Finale im RTL-Dschungelcamp hat es in sich. Während die fünf Prominenten in einer ziemlich feuchten Prüfung zeigen, was sie als Team draufhaben, plaudert Lästerschwester Daniela Büchner am Lagerfeuer pikante Geheimnis über Prince Damien aus. Und außerdem muss sie zu ihrer elften Dschungelprüfung ran. Das und viel mehr passierte an Tag 15.

Doch das Wichtigste zuvor. Heute mussten Markus Reinecke und Raúl Richter das Camp verlassen. Damit sind jetzt diese Drei im Finale: Prince Damien, Daniela Büchner und Sven Ottke!

Die tapferen 5 erkämpfen fünf Sterne

Am vorletzten Tag sind alle verbliebenen Dschungelcamper beim Kampf um die Sterne gefragt: Danni Büchner, Prince Damien, Sven Ottke, Raúl Richter und Markus Reinecke treten zur Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ an. Weil die Prüfung eine ziemlich nasse Angelegenheit wird, ziehen Sven, Markus und Raúl obenrum blank. Sonja Zietlow stöhnt wegen der australischen Hitze: „Das ist eine Prüfung, wo wir sagen, da wären wir gerne dabei, denn uns ist warm!“ Ausgerüstet mit Knie- und Ellbogenschonern sowie Schutzbrillen müssen sich die Stars auf eine Drehscheibe stellen. Vor der Scheibe breitet sich ein Wasserbecken mit fünf Sternen und danach eine riesige, glitschige Plane mit fünf Bodenmarkierungen in Sternform aus. Die Aufgabe: Person 1 sammelt die fünf überdimensionierten Sterne aus dem Wasserbassin, um anschließend diese zu ihrer Bodenmarkierung auf der nassen Plane zu tragen.

Nachdem eine grüne Wolke zu sehen ist, darf Person 2 starten. Diese holt nun vier Sterne bei Person 1 ab und bringt sie zu ihrer Bodenmarkierung. Danach folgen die Personen 3 bis 5, die es ihnen gleichtun. Damit es die Prüflinge nicht zu einfach haben, werden sie während ihrer kompletten Zeit auf der Plane unablässig von großen Windmaschinen sowie Wasser- und Schleimkanonen unter Beschuss genommen. Zudem bombardiert motiviertes Dschungelpersonal die Camper mit riesigen Gymnastikbällen. Am Ende muss jeder Dschungelstar mit einem Stern auf seiner Bodenmarkierung liegen. Ein zweiminütiger Countdown startet. Nun müssen die Stars versuchen, ihre fünf Sterne auf der jeweiligen Markierung zu halten. Keine leichte Aufgabe!

Doch am Ende sind alle Prominenten sind auf ihren Positionen mit ihren Sternen. Fünf von fünf möglichen Sternen! Riesen Jubel bei den Campern! „Hey Boys, thank you for the Beach Party“, verballhornt Prince Damien seine Peiniger, die ihm zuvor mit Bällen beworfen haben. Die Moderatoren beglückwünschen die Erfolgreichen.

Daniel Hartwich: „Männer und Danni, das habt ihr sehr gut gemacht!“

Daniela Büchner tratscht

„Geheimnisse, von denen ich weiß, die sollen auf keinen Fall rauskommen, würde ich auch nie weitersagen“, so Danni einst im Dschungeltelefon. Scheinbar hat sie dies vergessen, denn bei ihrer Nachtwache mit Raúl gibt sie Intimstes über Prince Damien zum Besten. „Gestern bei der Prüfung, da hat er mit so viele Dinge erzählt“, so die 41-Jährige im Flüsterton. „Der hat noch nie was gehabt, überleg‘ mal, noch nie geküsst, noch nie Sex. Deswegen weiß er auch nicht, ob er auf Frauen oder Männer steht.“

Da erinnert sich Raúl Richter an die Massage, die er dem DSDS-Gewinner verpasst hat: „Ich habe gemerkt, als ich ihn massiert habe, da hat er ja gesagt, dass er das gar nicht kennt!“ Weiter geht’s beim Plauderstündchen.

Markus Reinecke ist nun im Visier der Lästerschwester: „Als er gestern sagte, dass er überall erkannt wird, Frauen ihm an den Arsch packen, da dachte ich:Ein Trödelfutzi, der überall erkannt wird?Ich verstehe die Welt nicht mehr. Welche Frau packt ihm an den Hintern? Bestimmt ohne Brille und blind wie ein Maulwurf. Draußen kann Markus sich jetzt bestimmt nicht mehr retten, Grabscher, BHs, Unterhosen. Markus wird bestimmt der neue Samstagabendmoderator von ‚Vertrödeln sie was‘ oder so.“ Und auch warum welcher Star gehen musste, weiß Danni ganz genau: „Bei Sonja war das klar. Wer so viel redet und lästert, da hat Markus bisher noch Glück gehabt. Deswegen habe ich hier nie gelästert!“

Ja, ne, is‘ klar Danni!

Sven Ottke explodiert

Zurück im Camp steht Sven Ottke trotz voller Sternezahl kurz vor der Explosion. Der Grund: Danni Büchner und diverse Aussagen der 41-Jährigen auf dem Weg zur Dschungelprüfung „Sven und Markus sind die Stiere hier unter uns. Die wollen sich nichts sagen lassen und sind sich auch ziemlich sicher, dass sie auf Platz Eins landen, nur noch eine Nacht im Hotel verbringen. Die fegen Prince, Raúl und mich hier raus und dann klären sie das unter sich“, so Danni zuvor.

Kaum ist die Fünffachmutter mit Prince Damien Richtung Toilette aus dem Camp verschwunden, lässt der Box-Weltmeister seiner Wut freien Lauf: „Sie hat gesagt, wir wären Alphatierchen, hätten den Sieg unter uns schon ausgemacht – da war kein sauberes Wort über uns beide. Sie hat sich da richtig in Rage geredet. Bei jedem Interview habe ich immer nur positiv über sie gesprochen und jetzt haut sie mir so in die Fresse! Ich habe so einen Hals.“ Markus Reinecke legt nach: „Dass ich mit ihr nicht klarkommen werde, das war mir auch sehr klar, weil ich nicht verstehe, wie jemand hierhin kommen kann, der noch nicht bereit dazu ist.“ Das sieht Sven genauso: „Nur diese Mitleidstour fahren – irgendwann ist das auch abgedroschen. Die letzten beiden Tage – ich rede mit ihr kein Wort mehr! Kein Wort! Ich kann nur hoffen, dass sie mich nicht anquatscht.“