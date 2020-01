Dschungelcamp Tag 6: Widerstand gegen Daniela – Elena jammert

Aneinander gekettet werden Daniela Büchner und Elena Miras am 6. Tag in der Dschungelprüfung „Verlies Navidad“ im Dunkeln auf Sternenjagd geschickt. Planlos jammert Danni rum und Elena führt sie durch die Finsternis.

Im Camp holt Elena Miras dann zu einem großen Monolog aus, der keinen ihrer Mitcamper verschont. Ihre Erkenntnis: „Wir sind alle durchgeknallt.“ Außerdem zeigt Sonja Kirchberger ihr zweites Gesicht und zieht über Daniela Büchner vom Leder. Das war die heutige Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, bei RTL und live aus Australien.

Jammer-Monolog von Elena

Crazy, crazy, crazy: Am sechsten Dschungeltag wird Elena so langsam mürbe im Kopf. Auf ihrer Liege holt das Reality-Sternchen zu einem großen Monolog aus, der keinen ihrer Mitcamper verschont. „Wir sind alle durchgeknallt“, startet sie das Selbstgespräch. „Wenn ein Psychologe mitschaut oder eine Klinik, wir haben viele Patienten hier. Alle sind durchgeknallt“, diagnostiziert die 27-Jährige den Dschungelaufenthalt und starrt in den Himmel. Und weiter: „Toni ist durchgeknallt, aber liebevoll. Sonja ist ganz gut drauf und eine gute Köchin. Raúl ist ganz nett. Markus finde ich richtig korrekt. Prince ist durchgeknallt – aber sowas von. Marco ist auch durchgeknallt – mit seinen Energieschüben, die man natürlich nicht ernst nehmen kann.“ Soweit ihre Einschätzung zu den Mitcampern, die Elena für gut befindet.

Negativ sieht sie hingegen Danni, Claudia Norberg und Sven Ottke: „Bei Danni weiß man nicht wie, wo oder was? Bei Claudia habe ich gar keinen Plan. Sven, der trifft nie den richtigen Ton, schreit immer und erteilt Befehle. Aber nicht mit mir.“

Ghettobraut Elena geht aber auch mit sich selbst ins Gericht: „Ich bin auch nicht so normal. Irgendwie bin ich hier gelandet.“ Zur Gesamtsituation monologisiert sie weiter: „Wir sind alle müde, so wenig Essen, langsam wird es ernst. Die Masken fallen. Die Gruppen spalten sich. Mein Kopf sagt weiter und mein Körper sagt: gib auf. Es ist nicht einfach hier. Ich habe keine Bezugsperson, was richtig beschissen ist. Ich vermisse meine Familie.“

Am meisten quält die junge Mutter dann aber die Frage: „Hassen mich alle Menschen? Das geht durch meinen Kopf im Moment. Es ist egal, ob mich jemand hasst. Aber wenn einen viele hassen, dann ist es schwer.“

Dschungelprüfung „Verlies Navidad“

Aneinander gekettet müssen Elena und Danni die Dschungelprüfung „Verlies Navidad“ bestreiten. Für die Büchner-Witwe ist es bereits die 6. Prüfung in Folge und zum dritten Mal müssen die beiden Camperinnen gemeinsam ran.

Elenas linker Arm wird dabei mit einer Kette mit Dannis linkem Bein verbunden. So müssen die beiden Promis in einem dunklen Verlies voller Getier innerhalb von elf Minuten nach insgesamt elf Sternen suchen. Es ist so dunkel, dass die Sterne in dem weitläufigen Verlies nur ertastet werden können. Planlos tasten sich die Damen ängstlich und fortwährend kauernd durch die Dunkelkeit.

„Weiter, weiter Danni“, ruft Elena irgendwann. Es gibt kein weiter – die Zeit ist vorbei. „Scheiße, wir hätten viel schneller sein müssen“, so Elenas Fazit. Korrekt! Daher nur zwei Sterne und kaum was zu beißen für die Dschungelcamper.

Sonjas zweites Gesicht

Im Camp formiert sich Widerstand gegen die Büchner-Witwe: Als Danni und Elena auf dem Weg zur Dschungelprüfung sind, nutzt Sonja Kirchberger die Chance, um über Danni vom Leder zu ziehen. Prince Damien, Toni Trips, Anastasiya Avilova, Markus Reinecke und Raúl Richter lauschen der 55-Jährigen. Dannis Grundton sei aggressiv, so die einst so berühmte Schauspielerin.

„Danni zieht uns in ein Gespräch rein und wenn man eine Antwort gibt, bekommt man eine drauf.“ Sie sei es leid, immer „Ja und Amen“ zu der VOX-Auswanderin zu sagen. Nicht nur ihre Aggressivität, sondern auch ihre Negativität stößt Sonja übel auf: „Wir disziplinieren uns und stecken uns mit guter Laune an. Aber da ist eine Person, die fragt uns gar nicht, wie es uns geht.“ Markus pflichtet ihr bei: „Ich wäre an ihrer Stelle gar nicht hergekommen.“ Und Prince Damien: „Sie hat sich einfach verkalkuliert.“ Für Raúl steht fest: „Wir müssen ihr Verhalten nicht akzeptieren.“

Laut Sonja ist die Gruppe Danni gegenüber zu unterwürfig und alle nicken ihr Verhalten nur ab: „Jeder wird hier angepflaumt. Es spricht keiner dagegen.“ Im Dschungeltelefon forciert Sonja ihre Kritik gegen Danni: „Wir sind nicht dafür verantwortlich, dass Danni so oft zur Prüfung muss. Die Grundstimmung ist wahnsinnig aggressiv geworden. Wir haben alle zu wenig Essen, zu wenig Schlaf und zu wenig Raum für uns selbst.“

Alle Camper würden versuchen, sich im Dschungel nicht unterkriegen zu lassen, so Sonja. „Ich habe für jedes Problem großes Verständnis. Wenn das aber ständig mit einem aggressiven Unterton passiert, das wird mir zu viel. Das muss nicht sein! Wenn wir alle so aggressiv wären, alle elf Personen, wir würden uns gegenseitig auffressen. Rücksichtnahme ja, aber irgendwann einmal, wenn die Stimmung vergiftet ist, wäre das geheuchelt. Hier ist keiner, weil er hier sein muss. Jeder hat seine Gründe hier zu sein. Keiner muss hierbleiben. Es gibt keinen Grund irgendjemanden aggressiv anzuschnauzen.“

UPDATE 23.23 Uhr: Und wer muss morgen wieder zur Dschungelprüfung? Elena und Danni! HaHaHaHaHaHaHaHaHa!

Und ein putziges Foto aus der heutigen Show wollen wir den Lesern nicht vorenthalten: Daniel Hartwich und Sonja Zietlow präsentieren die Prüfung „Verlies Navidad“ und das geht so: Zwei Musiker singen die zwei Worte „Verlies Navidad“ – und gehen wieder. Der Knaller!