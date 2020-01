Dschungelcamp Tag 9: Land unter und Toni Trips muss gehen

Das war Tag 9 im Dschungelcamp, der RTL-Show der „Biggest Loser“ (Spiegel-Jargon). Ein Unwetter sorgte für die vorübergehende Evakuierung der Prominenten ins Dschungeltelefon führt. Und am Ende musste das Pritschenlager verlassen.

Und das waren weitere Highlights der Show: Land unter im Dschungelcamp! Es schüttet wie aus Kübeln. Die Einen nehmen die Wasserfluten von oben gelassen, die Anderen weniger: „Leute, ich werde todkrank hier. Alles ist klitschnass bei mir“, jammert Miss Gunst und Miss Gelaunt Daniela „Dannie“ Büchner, deren Bett überflutet wurde. „Ich habe keine Jacke, ich habe nichts mehr. Das geht jetzt echt zu weit. Da habe ich keinen Bock mehr!“ Wie oft hat die Nervensäge das eigentlich schon gesagt?

An der Hand eskortiert Teamchef Raúl Richter, der mindestens genauso nass ist, die Durchnässte ins Dschungeltelefon. „Ich werde mir den Tod holen und ihr seid schuld. Das ist viel schlimmer als alles, was ich je erlebt habe. Ich weiß nicht, wie es noch schlimmer kommen kann. Wahrscheinlich muss ich die Nacht jetzt hier auf dieser Bank verbringen“, motzt sie dort weiter. Raúl ergänzt gelassen: „Der Capitano ruft den Notstand aus!“

Land unter! Evakuierung!

„Aus Sicherheitsgründen alle ins Dschungeltelefon“, so die Ansage an die Camper in der Nacht. Sven Ottke und Danni Büchner, die aus dem Dschungeltelefon zurück ist, halten gerade Nachtwache. Die beiden wecken nach und nach die anderen Stars und langsam füllt sich das Dschungeltelefon.

Der Starkregen lässt nach und die Camper können zurück ins Camp. Sofort muss Marco seine Sachen packen. Der Bachelorette-Kandidat ist sichtlich angeschlagen und sagt kaum ein Wort. Nach einer kurzen Verabschiedung gibt es nur noch ein „Alles gut! Ciao!“ von ihm und weg ist der 31-Jährige. „Das ist kein schönes Gefühl, als Erster rausgewählt zu werden. Da war der schwache Marco wohl zu schwach“, so Marco nach seinem Auszug aus dem Camp. Dann geht es für den Ex-Camper direkt ins Hotel Versace.

Glücklich fällt er dort seiner Freundin Christina in die Arme. „Alles ist gut! Du hast alles richtig gemacht“, so Christina unter Tränen. „Ich bin stolz auf dich!“

RTL-Supertrödler lästert bei der Dschungelprüfung

Danni und Elena können am neunten Dschungeltag durchschnaufen, denn heute tritt Markus Reinecke zur Prüfung an. Für den RTL-Superhändler geht’s zur Dschungelprüfung „Ge-Fahrstuhl“, bei der Danni Büchner vor vier Tagen gequält den Satz „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ rief und die Prüfung abbrach. „Die anderen haben große Erwartungen an mich und ich natürlich auch an mich selbst“, so der 50-Jährige. Weil Markus nicht weiß, dass die Prüfung bereits die Büchner-Witwe absolvierte, bringt ihn Daniel Hartwich grinsend auf die Schliche: „Es ist die Prüfung, die Danni Büchner nach 13 Sekunden abgebrochen hat.“

Diese habe davon erzählt, berichtet Markus, er höre ihr aber nicht immer richtig zu. „Warum? Nervt dich Danni?“, fragt Sonja Zietlow. Markus: „Sie erzählt immer so viel. Man muss sich immer die gleichen Geschichten anhören. Das erinnert an ältere Leute, die senil werden und immer dasselbe erzählen. Das ist anstrengend!“

Die beiden Moderatoren erklären dem Trödelfuchs die Prüfung: Markus muss einen Fahrstuhl besteigen, der ihn drei Etagen nach unten fährt. Auf jeder Etage stoppt der Lift, ein dreiminütiger Countdown beginnt und der Superhändler hat Zeit, zehn Sterne in Ekelräumen mit allerlei gefährlichem Getier zu suchen.

8 Sterne!

Markus betritt den Fahrstuhl und fährt in die erste Etage. Schnell findet der 50-Jährige drei von drei Sternen zwischen versifften Möbeln und 22 Teppichpythons. Daniel, den die Geschwindigkeit des Superhändlers überrascht, mahnt besorgt an: „Markus, du musst vorsichtig mit den Tieren umgehen!“ Denn die größte Python kommt ihm gefährlich nahe. Wieder im Fahrstuhl ergießt sich ein Kakerlakenregen über seinem Kopf, was der RTL-Superhändler jammernd beklagt. Zwischen 200 Ratten, 50 Spinnen und 30 Kröten entdeckt Markus im zweiten Raum drei von vier Sternen, die er jedes Mal zuvor entknoten muss. „Warum nagen die an mir rum?“, wundert er sich über die Rattenattacken. Woraufhin Sonja schmeichelnd anmerkt: „Weil du ein Leckerchen bist!“

Im dritten Raum langt Markus nach einem Stern, der in einer dreckigen Badewanne direkt vor dem Maul eines Krokodils liegt. Plötzlich schnappt das Reptil nach ihm und der RTL-Händler zuckt erschrocken zurück. „Uaaaah! Alter Schwede“, so Markus nach der Attacke. Aber er hat den Stern. Den nächsten erschaufelt er sich aus einem mit Tierorganen vollgestopften Waschbecken. Der letzte Stern bleibt unentdeckt: „Scheiße, ich finde den Stern nicht!“, sagt Markus enttäuscht. Die Zeit läuft ab!

Am Ende der Prüfung ergattert er acht von zehn Sternen!

Das Lagerfeuer ist zurück

Die Waldbrandgefahr ist durch die starken Regenfälle gebannt. Im Dschungeltelefon wartet daher eine ganz besondere Nachricht: „Lieber Teamchef, da sich die Wettersituation in dieser Gegend verändert hat, dürft ihr das Campfeuer entflammen!“ „So ein Lagerfeuer ist natürlich viel schöner“, freut sich Raúl Richter, der die frohe Botschaft und einen Feuerstein zum Entfachen der Flammen entgegennimmt. Die anderen Camper freuen sich weniger. „Nein!“, mault Elena und weiter: „Wir werden so stinken, wenn wir hier rauskommen!“