Dschungelcamp-Video: Hier machen sie Daniela Büchner fertig!

Sonja Kirchberger und Markus Reinecke machten Mitcamperin Daniela Büchner am Montagabend den Garaus. Im Dschungeltelefon sagten die Herrschaften der VOX-Auswanderin und „Berufs-Witwe“ offen die Meinung. Das könnte Kirchberger gestern den Kopf gekostet haben. Sie wurde rausgewählt.

Die Schauspielerin ist genervt von dem immer wieder selben Camp-Geschichten um den Tod ihres Mannes Jens Büchner: „Du trauerst gerne mit der Kamera“. Und weiter direkt an Büchner gerichtet: „Ich glaube, dass Danni solange in Reality-TV macht, solange, das Du besser weisst, wie man die Fäden zieht hier. (…) Aber ich glaube schon, dass Du Deine Geschichte ganz schön ausgezehrt hast. (…) So kamen Sven (Ottke) und mir Deine Geschichten vor: Nochmal drehen und nochmal drehen! Weil Du natürlich such weißt, dass dieses Leid auch immer treibt.“

Markus sieht das so: „Also ich gebe Sonja Recht. Da steckt meiner Meinung nach schon ein Plan dahinter. Ich komme hierher, weil ich auf den Spuren meines Mannes wandeln will.“ Daniela Büchner empört: „Stopp, jetzt reicht’s!“ Der RTL-Trödler weiter: „Dann kommt als nächstes, ich habe Phobien. Dann habe ich Ängste. Und dann kommt als nächstes, ich habe es (Jens) versprochen oder ich musste das Versprechen geben“.

Fazit für Daniela Büchner: „Ich habe den Respekt vor Sonja und Markus verloren!“ Die ganze Auseinandersetzung oben im Video!

Abgebrochene Schatzsuche

Zuvor waren die Drei zu einer Schatzsuche ausgeschärmt, die wegen eines aufziehenden Unwetters abgebrochen werden musste. Es ist nicht zu übersehen, dass der RTL-Superhändler und die Kult-Auswanderin voneinander schwer genervt sind. „Dass Danni die Augen rollt, wenn ich was sage, ist doch völlig normal“, so Markus Reinecke und weiter: „Danni ist immer gereizt!“ Mit dieser Meinung steht der Mann nicht alleine.

Wie findest du Daniela Büchner im Camp? Sie nervt wirklich. Sie sorgt vorm Fernseher für Stimmung. Ich find's toll. Ich find sie unterhaltsam. Abstimmen Sie nervt wirklich. 55,56%, 5 votes Sie sorgt vorm Fernseher für Stimmung. Ich find's toll. 11,11%, 1 vote Ich find sie unterhaltsam. 33,33%, 3 votes View questions

Übrigens: Die Quoten sackten am Montag wieder auf unser 5 Millionen ab auf 4,58 Millionen Zuschauer ab. Doch dieser Wert ist angesichts der Sendezeit eine absolute Topquote.