DSDS: Alles über die vier Finalisten und ihre Finalsongs

Am heutigen Samstagabend steigt das Finale der diesjährigen DSDS-Staffel und es entscheidet sich, wer von den letzten vier Kandidaten sich ab sofort Deutschlands neuer Superstar nennen darf. Das sind die vier Finalisten.

Chiara D’Amico (18)

Schülerin aus Frankfurt

Instagram: 81.000 Abonnenten

Genre: Schlager/Pop

Im zweiten Anlauf bei DSDS schaffte es die lebensfrohe Italienerin, die immer wieder mit temperamentvoller Bühnenperformance überzeugte, nun bis ins Finale. Das Tanzen, eine ihrer Leidenschaften, musste die Schülerin aus Frankfurt auf Anraten ihres Arztes und aufgrund ihrer Asthmaerkrankung frühzeitig beenden. Doch der Doktor empfahl ihr vor drei Jahren eine goldrichtige Therapie: Singen!

Im Laufe des Wettbewerbs entwickelte sich Chiara Damico sensationell weiter und haute im Recall-Finale von Südafrika gemeinsam mit ihrem Duett-Partner Marcio Dieter Bohlen im wahrsten Sinne vom Hocker. Und auch in den Liveshows zeigte sie überdurchschnittliche Leistungen Pietro lobte sie im Halbfinale: „Du hast echt eine krasse Entwicklung gemacht hier!“

Die Songs im Finale:

Neu: „Baby One More Time“, Britney Spears

Staffelhighlight: „Dance Monkey“, Tones And I

Finalsong:“Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Joshua Tappe (25)

Kundenberater aus Holzminden

Instagram: 32.000 Abonnenten

Genre: Rock/Pop

Der gelernte Bankkaufmann Joshua Tappe, der als Kundenbetreuer in einem Chemiekonzern arbeitet, litt vor drei Jahren an einer Krebserkrankung. Durch die lebensbedrohliche Situation wurde ihm klar, dass er seine Zeit nicht verschwenden, sondern seine Träume verwirklichen will.

Ein Traum des Hobbymusikers war es, die DSDS-Bühne zu erobern. Durch konstant gute Leistung und seine sympathische Art schaffte er es bis ins Finale. „Du bist ein mega sympathischer Typ“, sagte Dieter im Halbfinale zu ihm.

Die Songs im Finale:

Neu: „Supergirl“, Reamonn

Staffelhighlight: „Hoch“, Tim Bendzko

Finalsong: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Paulina Wagner (22)

Studentin aus Köln

Instagram: 30.000 Abonnenten

Genre: Schlager

Paulina Wagner, die in der Nähe von Koblenz aufwuchs, wohnt seit knapp zwei Jahren in Köln, wo sie Journalismus und Unternehmenskommunikation im 3. Semester studiert. Das Singen ist ihre große Leidenschaft. Mit regelmäßigen Auftritten bei Galaveranstaltungen und Events bessert die Studentin, die großer Fan von Sarah Connor und Helene Fischer ist, ihre Kasse regelmäßig auf.

Bereits beim ersten Casting zeigte sich Oana begeistert: „Optisch super. Gesamtpaket super“. Bei jedem Auftritt überzeugte Paulina fortan mit ihrer Optik, ihrer Souveränität und in der Regel mit deutschem Schlager. „Du bist eine tolle Künstlerin“ lobte Dieter sie im Recall-Finale in Südafrika.

Die Songs im Finale:

Neu: „Sieben Leben für Dich“, Maite Kelly

Staffelhighlight: „Wie schön Du bist“, Sarah Connor

Finalsong: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

Ramon Roselly (26)

Gebäudereiniger aus Zschernitz

Instagram: 38.000 Abonennten

Genre: Schlager/Oldies

Ramon Roselly war mit seiner Familie bis vor wenigen Jahren mit unterschiedlichen Zirkussen als Schausteller und Artist unterwegs. Mittlerweile ist die Familie sesshaft, auch wenn Ramon nach wie vor in seinem Wohnwagen lebt, weil er sich dort am wohlsten fühlt. Ramon, der seinen Unterhalt seit zwei Jahren als Gebäudereiniger verdient, hat vor DSDS weder öffentlich gesungen noch hatte er Gesangsunterricht.

Doch schon beim Casting überzeugte er die Jury mit dem alten Schlager „100 Jahre sind noch zu kurz“ von Randolph Rose. Dieter Bohlen meinte: „So etwas habe ich in den letzten 16 Jahren in der Qualität noch nicht gehört.“ Fortan entpuppte sich der Poptitan als großer Fan von Ramon und überschüttete ihn im Laufe der Staffel mit Lob: „Du bist etwas ganz Besonderes“, so Dieter Bohlen und „Du hast einen Wiedererkennungswert in der Stimme, ein Gefühl. Mega!“

Die Songs im Finale:

Neu: „Tränen lügen nicht“, Michael Holm

Staffelhighlight: „100 Jahre sind noch zu kurz“, Randolph Rose

Finalsong: „Eine Nacht“ (Dieter Bohlen)

