DSDS: Diese Kandidatin fliegt aus den Top 12

Am vergangenen Samstag hat sich bei DSDS entschieden, wer in die Top 12 einziehen wird und immer noch eine Chance auf die Liveshows hat. Doch eine Kandidaten hat sich nun im voraus die Chance selbst verspielt – sie brach die Regeln.

Statt der Top 12 ziehen nur 11 Kandidaten in die Villa ein und treten am Samstag, den 7. März , 20.15 Uhr bei „Recall – Die Entscheidung“ an. Beim Einzug in das Kandidaten*innen-Haus wird schnell klar, eine Kandidatin fehlt, es ist Kathrin (Katja) Bibert!

Das wirft Fragen auf, es wird gerätselt, bis Pietro im Haus erscheint und aufklärt, dass Kathrin ausscheidet, weil sie kurz vor dem Recall einen Management-Vertrag unterschrieben hat, was gegen die Regeln ist und eine weitere Teilnahme an DSDS ausschließt.

Die Top 11 Kandidaten

Chiara D’Amico (18) aus Frankfurt

Nicole Frolov (16) aus Rietberg

Lorna Hysa (27) aus Tirana (Albanien)

Ramon Kaselowsky (26) aus Zschernitz

Lydia Kelovitz (29) aus St. Egyden a. Steinfeld (Österreich)

Marcio Pereira Conrado (25) aus Baden (Schweiz)

Tamara Lara Pérez (20) aus Hedingen (Schweiz)

Ricardo Rodrigues (21) aus Basel (Schweiz)

Manolito Schwarz (27) aus Münster

Joshua Tappe (25) aus Holzminden

Paulina Wagner (22) aus Köln

„Recall – Die Entscheidung“ am Samstag um 20:15 Uhr auf RTL und TVNOW.