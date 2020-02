DSDS: Diese Performance haut Dieter Bohlen vom Hocker

Der Auslands-Recall bei DSDS geht in die letzte Runde: Die verbliebenen 18 Kandidaten beziehen ihr Domizil in Kapstadt: Einen Trailerpark über den Dächern der Metropole an der berühmten Longstreet. In kleinen, liebevoll eingerichteten Campingwagen auf dem Dach des Grand Daddy Hotels schlafen jeweils zwei bis drei Personen.

Am nächsten Tag werden die Songs für das letzte Set in Südafrika verteilt und mit den Vocal Coaches Juliette Schoppmann und Andre Franke eingeübt. Was sonst noch passiert: Kevin Jenewein und Isabell Heck teilen sich einen Trailer, denn zwischen den beiden hat es gefunkt! Und so werden sie auch das Duett miteinander singen, worüber sich beide sehr freuen.

Dieter ist begeistert

Zu ihrem Auftritt vor der Jury werden die Paare in einem Oldtimer vorgefahren. Dass die Gesangsdarbietungen mittlerweile ein hohes Niveau erreicht haben, muss auch Dieter Bohlen feststellen: Dieter Bohlen ist von Chiara D‘ Amicos und Marcio Pereira Conrados Auftritt im Auslandsrecall-Finale so begeistert, dass es ihn sprichwörtlich vom Hocker haut.

Jetzt entscheidet sich, welche Kandidaten in die Live-Shows von DSDS einziehen werden und dann gibt es auch noch eine Überraschung, ein Kandidat wirft freiwillig hin….

Eine neue Folge der Casting-Sendung heute um 20:15 Uhr auf RTL und auf TVNOW.