19.01.2021 13:13 Uhr

DSDS-Fans enttäuscht: So schlechte Kandidaten wie noch nie?

Schon vor Beginn sorgte die diesjährige DSDS-Staffel Aufgrund von Ex-Juror Michael Wendler und kruden Aussagen für ganz viel Furore. Doch eigentlich sollte es bei der Gesangs-Castingshow um echte Talente gehen, doch die sucht man vergeblich.

Dass DSDS bei den Castings, anders als z.B. Casting-Konkurrent The Voice, auch auf unterhaltende Kandidaten setzt, ist seit Jahren bekannt, doch in diesem Jahr überwiegen die Freaks und schwachen Stimmchen.

Keine echten Talente

In den vergangenen Jahren gab es neben den üblich schrägen Unterhaltungskünstlern auch diejenigen, die durch eine gute Stimme überzeugten. Doch die DSDS-Fans sind nach den bis jetzt gezeigten vier Folgen sehr enttäuscht.

Von echten Gesangstalenten fehlt weit und breit jede Spur und jeder der es schafft, nahezu einen Ton zu treffen, scheint mühelos in den Recall zu kommen. Sind die Ansprüche in diesem Jahr ganz weit nach unten geschraubt worden?

Kandidatin kommt nur wegen Aussehen weiter

Am vergangenen Samstag versuchte die flippige Nagihan Karram mit „Superstar“ von Jamelia ihr Glück vor der Jury. Es ist kaum zu überhören, aber diese Dame trifft keinen einzigen Ton.

Das fällt auch Dieter Bohlen auf und der erklärt: „Bei dir stimmt alles, du kannst dich prima bewegen, du siehst toll aus, alles stimmt und dann, du kannst nicht singen“, urteilt der Chef-Juror. Doch für ihn ist eine schlechte Stimme kein Kriterium die Kandidatin nicht weiter zu lassen und er erklärt weiter: „Also Stimme ist echt schlecht, aber von mit kriegst du trotzdem ein Ja!“

Die Fans gehen auf die Barrikaden

Hä? Diese Logik soll einer verstehen und auch die DSDS-Zuschauer sind ratlos: „Finde es unmöglich das man die weiter gelassen hat. Da hat man andere gehört die viel besser gewesen sind und kein o.k. bekommen haben“, schreibt einer und spricht damit wahrscheinlich allen aus der Seele.

Und ein anderer schreibt: „Wenn man vergleicht, was 2019 weitergekommen ist und was dieses Jahr, dann ist das eine echte Enttäuschung…“

Galerie

Schlechter als Menderes

Noch krasser war wohl nur die Entscheidung um Kandidat Shada Ali, der grunzte und brüllte sich tatsächlich mit einer unterirdischen Darbietung in den Recall. Das gab es sogar bei DSDS noch nicht!

Ein DSDS-Zuschauer schreibt bei YouTube: „Sorry Leute, aber langsam wird es echt albern oder? Wenn der hier weiterkam, dann hätte Menderes schon DSDS von 2002 gewinnen müssen, denn selbst der hatte beim aller ersten DSDS schon besser gesungen als dieser Kandidat hier.“

Auch bei Twitter fallen die Kommentare vernichtend aus, so merkt einer an: „Diese Staffel von #DSDS haben die wirklich all die eingeladen, die gesanglich das Ende der Nahrungskette bilden.“ Und ein anderer schreibt: „Diese Staffel ist die schlechteste die ich je gesehen habe. Gucke nicht weiter.“

Heute Abend geht DSDS in die nächste Runde und es bleibt abzuwarten, ob sich zwischen den vielen mittelmäßigen Kandidaten auch einige Perlen verstecken…

(TT)