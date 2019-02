DSDS: Kann Marcel besser singen als Xavier Naidoo?

Samstag, 16. Februar 2019 18:50 Uhr

Neue Folge „DSDS“, das heißt auch, ganz viele, mehr oder weniger talentierte Nachwuchssänger. Einer der sein Glück versuchen will, ist Marcel Schubert (20) aus Osnabrück.

„Ich bin bei der freiwilligen Feuerwehr in Osnabrück“, stellt sich Marcel vor. „Man weiß nie, was in den Einsätzen passiert. Der Melder geht, man wird zum Einsatz gerufen und das ist schon krass. Das ist wie ein Überraschungsmenü.”

Allerdings war er selbst noch nie bei einem Einsatz dabei, da er erst seit einem halben Jahr bei der Feuerwehr ist. Mit zwölf Jahren hat Marcel angefangen zu singen und selber Texte zu schreiben.

Kann er gut singen?

„Ich werde mich durchsetzen, indem ich meine emotionale und gefühlvolle Stimme zeige. Ich schaffe das schon, die Leute zu erreichen“, so der 20-Jährige. Um das zu beweisen, hat sich Marcel ausgerechnet „Dieser Weg” von Xavier Naidoo ausgesucht.

Dieter Bohlen setzt den Sänger mächtig unter Druck: „Ich würde gerne mal einen hören, der das besser singt. Das kann ja nicht so schwer sein”, frotzelt Dieter Bohlen. Wird Marcel ihm diesen Wunsch erfüllen?