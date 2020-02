DSDS: Katja Krasavice Lookalike Leoni Baltz will Superstar werden

Kommt da etwa gerade Katja Krasavice vor die DSDS-Jury gelaufen? Nein, es ist Leoni Baltz (21) aus Pinneberg. Leoni ist Kosmetikerin und Tätowiererin mit eigenem Laden, auf den sie sehr stolz ist. Sie ist auch gleichzeitig ihr eigenes Model, denn sie hat sich selbst die Beine tätowiert und spritzt sich regelmäßig Lippen und Kinn auf.

Quelle: instagram.com

Die 21jährige ist von oben bis unten tätowiert, hat ein „Barbie“-Faible und sich sogar eine „Barbie“-Kette um den Hals gestochen. Leoni findet es langweilig, „nur“ natürlich zu sein und erfindet sich gerne immer wieder neu.

Sie will sich nicht blamieren

Die auffällige Blondine hängt am liebsten mit ihrer Girls-Gang, den „Secret Dolls“ ab. Sie lebt alleine in einer überwiegend pink und rosafarbenen 3-Zimmerwohnung, ist gerne in der Natur und geht gerne mal feiern.

Leoni hat sich gut auf ihren Casting-Auftritt vorbereitet, weil sie sich nicht blamieren will. Bisher hat sie sich geschämt, vor Leuten zu singen, aber bei der aktuellen Jury konnte sie nicht widerstehen: „Immer, wenn mir was Verrücktes einfällt, schreibe ich das auf. Ein Wunsch von mir war es daher, einmal zu DSDS zugehen, weil ich dachte: Die Jury ist perfekt!“

DSDS am Samstag um 20:15 Uhr auf RTL und TVNOW.