DSDS-Kids-Gewinner Marco Kappel will es noch einmal wissen

2012 lief das erste und auch das letzte Mal der Ableger DSDS Kids im Fernsehen, das Format wurde nach einer Staffel wieder abgesetzt. Damals konnte sich der zehnjährige Marco Kappel durchsetzen und gewann die Castingsendung.

Der große Erfolg blieb aus, doch der heute 17-jährige will es noch einmal wissen. Nach seinem Sieg 2012 ist viel passiert. Seitdem arbeitete der Schüler weiter an seiner Musikerkarriere. So spielte er beispielsweise als Support-Act auf der PUR-Tournee, teilweise vor 12.000 Zuhörern.

Wird Dieter ihn erkennen?

Marco, der eine Vielzahl von Gitarren besitzt, gibt darüber hinaus Schlagzeugunterricht in einer Musikschule. Marco: „Musik ist mein Leben!“ Deswegen hofft der junge Sänger jetzt endlich den großen Durchbruch feiern zu können.

Seine DSDS Kids Teilnahme liegt schon acht Jahre zurück. Wird Dieter Bohlen den Sieger der Kids-Staffel wiedererkennen? Und wird Marco die Jury mit den Songs „Living On A Prayer“ von Bon Jovi und „Wherever You Will Go“ von The Calling überzeugen können?

DSDS am Dienstag um 20:15 Uhr auf RTL und auf TVNOW.