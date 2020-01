DSDS: Nervensäge Amadeus Soszka ist zurück

Vor zwei Jahren war Amadeus Soszka (22) aus Aligenswil (Schweiz) bereits das erste Mal bei DSDS und ging der damaligen Jury mächtig auf den Geist. Mit einem Klassik-Titel im Casting kassierte er von Dieter Bohlen eine klare Absage, wollte es aber nicht wahrhaben.

Amadeus war dermaßen unglücklich über das Urteil der Jury, dass er das Studio nicht verlassen wollte! Egal wie oft die Jury ihn bat zu gehen, der von sich überzeugte Schweizer wollte einfach nicht gehen. Seine Hartnäckigkeit beeindruckte den Oberjuroren im Nachhinein so sehr, dass er ihn zu einem neuen Versuch einlud – diesmal soll Amadeus jedoch einen Popsong präsentieren.

„Ich bin ein bisschen berühmter geworden, mich erkennen sogar Leute auf der Straße. Ich habe jetzt sogar über 23.000 Follower auf Instagram!“, ist sich Amadeus seiner Bekanntheit durchaus bewusst. Seinen letzten DSDS-Auftritt hat Amadeus mittlerweile verarbeitet und gibt zu, dass er vor der Jury vielleicht ein bisschen überreagiert hat. Dieses Jahr will er beweisen, dass er sehr wohl gefühlvoll singen kann.

Er möchte Popsongs singen

Der 22-Jährige wohnt noch zuhause und verreist oft, gemeinsam mit seiner Mutter. Der Single (Amadeus ist schon länger auf der Suche nach einer Freundin) begann im Herbst ein Onlinemarketing-Studium. Das Casting: Amadeus setzt große Hoffnung in die Titel „Moonlight Shadow“ von Mike Oldfield sowie „Somewhere Over The Rainbow“ von Judy Garland.

„Ich möchte zeigen, dass ich auch Poposongs singen kann, möchte nochmal alles geben und schauen, wie der Jury meine Leistung gefallen wird. Ich habe ein bisschen Sorge, ob ich nicht wieder überreagieren werde. Aber ich versuche, mich unter Kontrolle zu halten!“

Wird es dieses Jahr etwas? Wir werden es sehen. DSDS am Dienstagabend um 20:15 Uhr RTL und auf TVNOW.