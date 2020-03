DSDS: Paulina Wagner findet sich nicht zu „perfekt“

Paulina Wagner ist unter den verbliebenen sechs DSDS-Kandidaten die unangefochtene Schlagerkönigin, die nahezu jeden Song makellos singt. Von der Jury bekommt sie immer viel Lob, jedoch auch die Kritik sie sei sogar zu perfekt.

klatsch-tratsch.de hakte bei Paulina Wagner nach und sie erklärt: „Überrascht mich, weil ich mich selbst sehr weit von perfekt beschreiben würde. Eigentlich sehe ich das so, dass ich sehr sehr viel gebe und dennoch denke “Keiner von uns ist perfekt” und wenns so rüberkommt… in mir drin sieht’s auf jeden Fall anders aus.“

Sie selbst sieht Ramon Kaselowsky weit vorne, auch wenn sie sagt, dass alle Kandidaten ihre Stärken haben: „Ich würde sagen, wir sind alle ganz stark, sonst wären wir nicht hier. Wer echt stark, beziehungsweise, wer ein guter Sänger ist, ist der Ramon, ganz klar. Der bedient auch das gleiche Genre wie ich.“

Heute Abend wird Paulina „Ich liebe das Leben“ von Andrea Berg singen, für sie ein sehr emotionaler Song, wie sie gesteht: „Also generell freue ich mich, dass ich diesen Song singen darf, weil ich habe da auch so eine emotionale Bindung zu, weil das der absolute Lieblingssong von meinem Papa ist und als ich ihm das erzählt habe, sind auch einpaar Tränchen gekullert, weil ich den Song für ihn im Studio aufgenommen, zum 50. Geburtstag habe ich ihm das geschenkt und habe mich einfach riesig gefreut. Den Song werde ich am Samstag für meinen Papa singen und hoffe, dass ich ihn damit ganz stolz machen werde.“

Die 2. Liveshow von DSDS heute um 20:15 Uhr auf RTL.

Die Songs der 2. Liveshow

Joshua Tappe: „Breaking Me“ von Topic feat. A7S

Chiara D’Amico: „Mein Herz“ von Beatrice Egli

Ramon Kaselowsky: „Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard

Paulina Wagner: „Ich liebe das Leben“ von Andrea Berg

Lydia Kelovitz: „I Love Rock n Roll“ von Britney Spears

Marcio Pereira Conrado: „Don’t Feel Like Dancin'“ von Scissor Sisters