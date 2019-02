DSDS-Sensation: „Bachelorette“-Kandidat macht Heiratsantrag

Mittwoch, 13. Februar 2019 14:38 Uhr

Das gab es bei „DSDS“ noch nie: Kandidat Georgios (Jorgo) Alatsas macht seiner Freundin einen Heiratsantrag vor Dieter Bohlen und Co. und sorgt damit für ganz viel Emotionen.

Georgios (Jorgo) Alatsas (30) aus Ludwigshafen kennt man bereits als Kandidat von „Die Bachelorette“. Erst vor wenigen Monaten versuchte er sein Glück bei Nadine Klein.

Der gebürtige Mannheimer war 2018 Teilnehmer bei der „Bachelorette“. Bereits da hat er mit seinem Gesang begeistert: „Ich war derjenige, der mit seiner Gitarre und seinem Gesang die erste und schnellste Rose bekommen hat.“ Das war für ihn die Bestätigung, seiner Leidenschaft nachzugehen.

Mit der „Bachelorette” hat es leider nicht geklappt, doch sein Liebesglück hat der gebürtige Grieche mit seiner Freundin Bana trotzdem gefunden: „Sie unterstützt mich bei allem und ich unterstütze sie. Wir freuen uns auf das Abenteuer, was uns zusammen erwartet.“

Mit seiner Ausstrahlung und seiner Stimme will Jorgo die Herzen der Menschen berühren: „Ich bin 30 – das heißt, es ist meine letzte Chance und ich bin endlich da, wo ich hingehöre.“ Ausgestattet mit einer Rose für Oana und seiner Gitarre stellt sich Jorgo der Jury. Für Dieter gibt es ein besonderes Geschenk: Ein Foto von ihm und seiner Carina, da Jorgo und seine Freundin an dem Tag zusammenkamen, an dem Dieter das Foto gepostet hatte.

Es wird emotional

Seine Herzdame darf auch vor die Jury kommen, überreicht den Herren jeweils eine Rose und unterstützt ihren Jorgo aus nächster Nähe. Mit „Hero“ von Enrique Iglesias will er die Herzen der Jury berühren. Aber das ist noch längst nichts alles!

Nach seinem Auftritt greift Jorgo in seine Tasche, geht vor Bana in die Knie und sagt: „Ich liebe dich, wir kennen uns schon seit über einem Jahr, wir haben es jetzt gepackt durch die Motivation von Herr Bohlen und ich hoffe, der Ring passt dir. Willst du meine Frau werden?“

Während seine Freundin weint, singt Xavier im Hintergrund leise „You Are So Beautiful“. Wird Jorgo ein Doppeltes Ja bekommen? Geht er mit Recall-Zettel und glücklich verlobt nach Hause?

Eine neue Folge „DSDS“ am Samstag um 20:15 auf RTL.