DSDS: So begrüßt Dieter Bohlen den neuen Juror Florian Silbereisen

Nach einem umstrittenen Video ist Popstar Xavier Naidoo aus der DSDS-Jury geflogen. Jetzt springt „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen ein – und Dieter Bohlen ist sehr begeistert.

Schlagerstar Florian Silbereisen (38) ersetzt Xavier Naidoo (48) in der Jury der nächsten drei Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Ab dem 21. März wird er bis zum Finale am 4. April in der Jury neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti die Sänger und Sängerinnen bewerten (wir berichteten).

„Besser geht’s nicht“

Dieter Bohlen sagte in einer Mitteilung von RTL: „Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist. Meine absolute Wunschbesetzung. Jetzt habe ich Goldene Platten, Platin Platten und sogar einen Silbereisen! Besser geht’s doch nicht!“ Der 67-Jährige fügte hinzu: „Wir mögen uns, wir schätzen uns, wir sind beide super Profis und da kann ich nur sagen: Das kann einfach nur super geil werden!“

Silbereisen war zuvor so zitiert worden: „Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt. Gerade in Zeiten wie diesen, muss man zusammenhalten und aushelfen, wo man kann und gebraucht wird.

Am morgigen Samstag, den 21. März 20, ab 20.15 Uhr, treten die besten sechs Kandidaten an und müssen mit ihrer Performance alleine die Bühne füllen. Unter ihnen sind gleich drei Kandidaten, die mit Schlager punkten wollen: Chiara D’Amico, Paulina Wagner und Ramon Kaselowsky. Ob sie Schlagerexperte Florian Silbereisen mit ihrem Gesang überzeugen können?