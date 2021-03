DSDS: So geht’s mit der ersten Liveshow weiter

26.03.2021 21:15 Uhr

Bei DSDS steht nach dem turbulenten Aus von Jury-Urgestein Dieter Bohlen das Halbfinale kurz bevor. Doch mit welchen Songs werden die Kandidaten antreten?

Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Dieter Bohlen krankheitsbedingt mit sofortiger Wirkung aus der DSDS-Jury ausscheiden wird und damit früher als geplant das Format verlassen wird. Bis zuletzt hieß es noch, dass der Pop-Titan bis zum Ende der Staffel noch bleiben wird. In den anstehenden Live-Shows wird er nun von Thomas Gottschalk vertreten.

Live-Show wird in Duisburg aufgezeichnet

Insgesamt 9 Teilnehmer werden im Halbfinale am kommenden Samstag im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg live mit drei Performances antreten, um Jury und Zuschauer zu überzeugen: Als Gesamtgruppe, in 3er Teams und einzeln. Als Opening Song singen die Top 9 gemeinsam „Blinding Lights“ (The Weeknd).

Das sind die Kandidaten mit ihren Songs in Auftrittsreihenfolge:

Gruppe 1

Karl Jeroboan, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren

Einzelsong: „Leave A Light On” (Tom Walker)

Jan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum

Einzelsong: „Kiss From A Rose” (Seal)

Starian McCoy, 19, Werkskurier aus Uhingen

Einzelsong: „Earned It“ (The Weeknd)

Gemeinsamer Song: „Paradise“ (MEDUZA feat. Dermot Kennedy)

Gruppe 2: „Break My Heart“ (Dua Lipa)

Pia-Sophie Remmel, 20, Studentin (Jura) aus Remscheid

Einzelsong: “Let’s Love” (David Guetta, Sia)

Daniel „Ludi“ Ludwig, 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus Köln

Einzelsong: “Attention” (Charlie Puth)

Michelle Patz, 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus Dietzhölztal

Einzelsong: „Treppenhaus“ (LEA)

Gemeinsamer Song: „Break My Heart“ (Dua Lipa)

Gruppe 3: „Whatever It Takes“ (Milow)

Daniele Puccia, 19, Schüler aus Wuppertal

Einzelsong: “Dynamite” (BTS)

Jan Böckmann, 29, Maurer & Verputzer aus Garthe

Einzelsong: “Ungeschminkt” (Johannes Oerding)

Kevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach

Einzelsong: “Right Here Waiting” (Richard Marx)

Gemeinsamer Song: „Whatever It Takes“ (Milow)

Finale findet am 3. April statt

Die Zuschauer entscheiden per SMS, Telefon-Anruf und online auf winario.de, wer eine Runde weiterkommt: Per Telefon unter 01379 1001 + jeweilige Endziffer (-01-09), per SMS mit der jeweiligen Endziffer an 44644 (0,50€/SMS/Anruf, dt.Festnetz nutzen!

Die Sänger:innen mit den meisten Stimmen treten am Samstag, 3. April ab 20.15 Uhr live im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ 2021 auf. Wer von ihnen wird der neue Superstar? Der Gewinner bekommt 100.000 Euro und einen Vertrag mit der Universal Music.