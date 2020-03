DSDS: Welche 7 Kandidaten kommen in die Live-Shows?

So geht’s bei DSDS weiter: Im spannenden Showdown in Südafrika wurden die besten 12 Kandidaten gewählt. Diese müssen noch einmal vor die DSDS- Jury und zum ersten Mal auch vor einem Publikum antreten.

In „Der Recall – Die Entscheidung“ aus der Turbinenhalle im Landschaftspark Duisburg wählt die Jury heute die besten sieben Kandidaten aus, die schließlich in die Liveshows einziehen werden. Die Zeiten von Top 10 sind also vorbei. Wer besteht diesen letzten Test?

Nun wird es ernst für die verbliebenen Kandidaten, die sich im Rahmen der „Auslands-Recalls“ durchsetzen konnten. Die Vorbereitungen für die große DSDS-Recall Entscheidung beginnen mit dem Einzug in das Kandidaten-Haus in Bergisch Gladbach bei Köln.

Doch statt der Top 12 ziehen nur nur noch Kandidaten in die Villa ein und treten bei „Recall – Die Entscheidung“ an: Kathrin (Katja) Bibert scheidet aus dem Wettbewerb aus, da sie kurz vor dem Recall einen Management-Vertrag unterschrieben hat, was gegen die Regeln der Produktionsgsellschaft und eine weitere Teilnahme an DSDS ausschließt (wir berichteten).

Neues Drama?

Beim Einzug in das Haus wird schnell klar, eine Kandidatin fehlt, es ist Kathrin (Katja) Bibert! Das wirft Fragen auf, es wird gerätselt, bis Pietro im Haus erscheint und aufklärt, dass Kathrin ausscheidet, weil sie kurz vor dem Recall einen Management-Vertrag unterschrieben hat, was gegen die Regeln ist und eine weitere Teilnahme an der Castingshow ausschließt.

Mit dem Einzug beginnt schließlich der Run auf die besten Zimmer im Haus und die ersten Zickereien lassen nicht lange auf sich warten: Chiara will auf gar keinen Fall das Zimmer mit Lydia und Lorna teilen, stattdessen möchte sie zu Paulina und Nicole ziehen.

„Ich nehme die Luftmatratze!“

Wird sich das Problem lösen? Joshua, Manolito und Ramon, die ins Untergeschoss einziehen, sind sich schnell einig, auch wenn es nur zwei Betten gibt. „Ich nehme die Luftmatratze“, lacht Strahlemann und Bohlen-Liebling Ramon. „Kein Problem!“ Im oberen Stockwerk hat sich die „Schweiz-Connection“ mit der erkrankten Tamara, Ricardo und Marcio eingerichtet.

Apropos Gesundheit: Eine Grippewelle droht die Kandidaten zu überrollen. Tamara sucht einen Arzt auf und erhält Antibiotika – und auch die anderen, vorneweg Joshua, fühlen sich angeschlagen. Zeit zum Ausruhen bleibt allerdings nicht. Das Vocal-Coaching mit Juliette Schoppmann steht an. Einen Tag haben die Kandidaten*innen nun Zeit, die Gruppensongs einzuproben, die sie am folgenden Tag im Gebläsehallenkomplex des Landschaftsparks Duisburg gemeinsam performen.

„Recall – Die Entscheidung“ heißt die DSDS-Ausgabe, in der darüber entschieden wird, welche Kandidaten*innen sich nun endgültig für die Liveshows qualifizieren. Tamara ist nach wie vor angeschlagen, eine Lungenentzündung bringt sie an ihre Grenzen – wird sie die Jury trotzdem überzeugen können?

Die Kandidaten der Show

Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden

Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt

Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich

Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz

Ricardo Rodrigues (21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel, Schweiz

Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln

Nicole Frolov (16) Schülerin aus Rietberg

Manolito Schwarz (28) arbeitssuchend aus Münster

Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz

Tamara Lara Pérez (19), Kauffrau aus Hedingen, Schweiz

Lorna Hysa (27) Studentin aus Tirana, Albanien