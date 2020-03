DSDS: Xavier Naidoo fliegt mit sofortiger Wirkung aus der Jury

Xavier Naidoo ist nicht länger Mitglied der Jury bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘. Das verkündete RTL am frühen Mittwochabend im Boulevardmagazin „Exclusiv“. Nähere Details gibt’s es derzeit noch nicht. Mehr in Kürze hier!

Hintergrund ist ein jetzt aufgetauchtes Video. In den Kommentaren bei Twitter werfen zahlreiche Nutzer dem Sänger Rassismus und Fremdenhass vor. Der 48-jährige Sänger schrieb heute bei Facebook, seine Aussagen seien absolut falsch interpretiert worden. Über die Hintergründe und der Entstehung des Clips äußerte er sich nicht. Heute Vormittag hatte RTL getwittert: „1. Wir distanzieren uns von jeglicher Form von Rassismus. 2. Auch wir sind irritiert von dem aufgetauchten Video. 3. Wir erwarten klare Antworten von Xavier“.

Die 17. Staffel startete 4. Januar 2020. Xavier Naidoo war zum zweiten Mal in Folge dabei.

Die Top 7-Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ treten ab Samstag, den 14. März, 20.15 Uhr in insgesamt vier Liveshows auf der großen DSDS-Bühne an. Alexander Klaws, der DSDS-Sieger der ersten Staffel und gefeierter Musical-Star, wird die Liveshows moderieren.

Die Sänger und die Songs der 1. Liveshow

– Ricardo Rodrigues (21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel, Schweiz: „There’s Nothing Holding Me Back“, Shawn Mendes

– Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln: „Hundert Prozent“, Helene Fischer

– Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz: „7 Years“, Lukas Graham

– Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt: „In Your Eyes“, Robin Schulz feat. Alida

– Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden: „Sex On Fire“, Kings Of Leon

– Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: „Like A Prayer“, Madonna

– Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: „Mandy“ in der Version von Karel Gott