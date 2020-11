09.11.2020 22:15 Uhr

Eifersuchtsdrama bei „Bauer sucht Frau“: Eine Dame reist ab!

Bevor es heute bei "Bauer sucht Frau" in den Hühnerstall geht, überrascht Geflügelbauer Rüdiger seine Hofdame Tatjana (48) mit einem liebevoll gedeckten Frühstückstisch.

Es gibt wieder Herzklopfen bei „Bauer sucht Frau“ – aber auch jede menge Drama! Im Stall muss ein Bereich für eine neue Küken-Lieferung vorbereitet werden. Beim Einstreuen der leeren Fläche liefern sich die beiden eine lustige Schlacht. Und dann begeistert die Nageldesignerin Rüdiger mit ihrer behutsamen und ruhigen Art.

„Sie wird mit jedem Tag interessanter für mich!“

Genauso wie Rüdiger kümmert sich die gebürtige Russin mit viel Gefühl um die 350 neuen Küken und zeigt ihnen ihr neues zu Hause. „Diese kleinen Tiere, die erfordern viel Verantwortung“, so Rüdiger.

„Man könnte Tatjana bedenkenlos mit den Tieren alleine lassen. Sie macht alles richtig aus dem Gefühl heraus. Es war einfach schön, sie zu beobachten. Sie wird mit jedem Tag interessanter für mich!“

„Der Lutz küsst gut“

Rinderzüchter Lutz aus Sachsen und seine Hofdame Steffi (54, gelernte Erzieherin aus dem Ruhrgebiet) kommen sich immer näher. Nicht nur, dass der 52-Jährige sein jüngstes Kalb nach seiner Hofdame benennt, auch erobert er mit seiner liebevollen Art ihr Herz im Sturm.

Nachdem Steffi sich überwunden hat und den Sitzrasenmäher gefahren ist, schnappt sich Lutz die Erzieherin und küsst sie zum ersten Mal. „Ich habe es genossen und ich habe gemerkt, der Lutz küsst gut“, so Steffi verlegen. Und Lutz ergänzt: „Wir hatten beide viel Freude an unserem ersten Kuss und ich glaube, der bleibt für immer in Erinnerung.“

„Ich weiß nicht, ob er ernste Absichten hat“

Pferdewirtin Denise will weiter wissen, wer besser auf ihren Hof passt: Bademeister Till (31) oder Zeitsoldat Sascha (29): „Bei Till werde ich noch nicht so ganz schlau. Ich weiß nicht, ob er ernste Absichten hat oder ob er nur auf Show aus ist!“ Die 32-Jährige lässt die beiden Männer die Pferdekoppel erweitern.

Doch das geht nach hinten los. Die beiden Herren kämpfen eher gegeneinander, so dass an Tills Seite des Zauns ein paar Pferde entwischen. Bevor Denise dann sehen will, wie Till die Hufe eines ihrer Pferde säubert fühlt sie dem 31-Jähigen auf den Zahn: „Ich würde gerne wissen, ob ich als Frau für dich in Frage kommen würde und wie groß dein Interesse an mir ist.“

Till wird verlegen: „Du entsprichst quasi meinem Beuteschema. Groß, blond, blaue Augen – finde ich einfach mega! Ich würde mir gerne auf jeden Fall mehr wünschen, dass wir mehr übereinander erfahren.“ Doch anders als Sascha hat Till da noch keine Gelegenheit genutzt.

„Wir sind ja noch ein bisschen hier und vielleicht werde ich da noch die Initiative ergreifen“, verspricht Till. Und Denise gesteht: „Zwischendurch sind da Momente, da guckt er mich an und da kribbelt es bei mir von der Fußspitze bis in die letzte Haarspitze. Aber generell hätte ich mir gewünscht, dass er mehr Chancen nutzt, da ist Sascha deutlich taffer!“

Galerie

„Mich nervt das sehr, dass sie immer so ran geht!“

Patrick zeigt seinen drei auserwählten Hofdamen seine Rinder. Wieder ist es Antonia, die eindeutig die Nähe zu dem 24-Jährigen sucht. „Die Antonia ging ja wieder sehr forsch an die Sache ran, hat auch gleich Patricks Nähe gesucht. Mich nervt es sehr, dass sie immer gleich so ran geht und uns damit eigentlich keine Chance gibt“, erklärt Mitkonkurrentin Julia (25, Zahnmedizinische Angestellte aus München).

Und wie findet Patrick die eindeutige Anmache der Blondine? „Antonia hat keine Hemmungen und versucht alles, um mich zu bekommen. Es ist schon toll, wenn sich da jemand so Mühe gibt“, freut sich Patrick.

Der Jungbauer macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er auch die zurückhaltende Art von Julia und die landwirtschaftliche Erfahrung von Sofia (22, Tiermedizinische Fachangestellte vom nördlichen Bodensee) anziehend findet.

„Julia ist die Zurückhaltende. Das macht es für mich spannend. Stille Wasser sind tief. Und Sofia kennt sich ja schon mit Tieren aus und kommt aus der Landwirtschaft. Von der Basis stimmt das schon, das würde super matchen!“ Antonia entgeht nicht, dass Patrick nicht nur sie toll findet. Die Kosmetikerin fasst deshalb einen Entschluss.

„Ich komme mit dem Dreiergespann, mit der ganzen Situation hier nicht zurecht. Ich bin zu instabil mich mit ihnen zu messen. Ich komme mit dem Konkurrenzkampf um einen Mann nicht klar. Ich habe einfach Angst, dass er sich für eine andere entscheiden könnte“, gesteht sie weinend.

„Deswegen will ich dir sagen, dass ich heute noch nach Hause fahren möchte.“ Patrick ist überrascht und traurig, merkt aber, dass Antonias Entscheidung steht: „Mir bleibt ja keine andere Möglichkeit, als deine Entscheidung zu akzeptieren …“

„Ich habe jetzt alles, was ich will!“

Sei es beim Mähen des Feldes oder beim Treckerfahren – Thomas K. (42) und Bianca harmonieren und haben sehr viel Spaß. Doch etwas fehlt der 45-Jährigen. „Das passt super, wir haben einen Haufen Spaß, aber mir fehlt ein Signal von dir, das mir zeigt, du bist es!“

Das macht den Nebenerwerbslandwirt nachdenklich: „Ich kann das halt nicht so zeigen.“ Daher will er jetzt Taten statt Worte sprechen lassen. Aus einem großen Holzklotz sägt der Hesse ein Herz und überrascht seine Bianca damit: „Das soll dir sagen, dass mein Herz jetzt dir gehört!“ Glücklich küssen sich die beiden.

„Ich habe noch nie ein so tolles Geschenk bekommen. Vielen, vielen Dank“, so Bianca zu Tränen gerührt. Thomas geht es genauso: „Ich werde jetzt auch meinen Lottoschein wegschmeißen. Brauch‘ ich nicht. Ich habe jetzt alles, was ich will!“

