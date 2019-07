„Eis am Stiel“: Alle 8 Filme an einem Tag!

Freitag, 19. Juli 2019 18:09 Uhr

„Eis am Stiel“ hat eine ganze Generation geprägt. Die israelische Komödie aus dem Jahre 1978 handelt von den Freunden Johnny, Benny und Momo und ihrer Jagd nach Liebe, Partys und intimen Erfahrungen.

Israel in den späten 50er-Jahren: Wo andere schon ihre ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt haben, betreten Benny, Johnny und Momo noch unbekanntes Terrain. Doch damit ist jetzt Schluss. Der zurückhaltende Benny beginnt sich auf den Partys seiner Kumpels jetzt erst richtig wohlzufühlen und verliebt sich auch gleich Hals über Kopf in die begehrlich auftretende Nellie. Das stolze Mädchen tritt bei ihrer Partnerwahl jedoch sehr wählerisch auf. Benny fällt da von vornherein aus dem Beuteschema – Momo kann hingegen umso mehr bei ihr punkten. Die beiden verlieben sich und Nellie wird schwanger.

Benny gibt dennoch nicht auf und kümmert sich nun aufopferungsvoll um seine große Liebe. Bleibt nur die Frage, ob sich Nellie auch dafür dankbar zeigen wird.

Der Erfolg des ersten „Eis am Stiel“-Abenteuers der drei hormonell erwachten Jungs sprach für sich. Deshalb durften Benny, Johnny und Momo für sieben weitere Filme nicht aus der Pubertät entlassen werden. Statt gereiften Männern erleben wir auch in den Fortsetzungen die volle Portion Mädchen, Partys und Sex.

Die freche Komödie ist nicht nur für ihre ausgesprochen freizügigen Szenen bekannt, sondern punktet mit ihren legendären Hits wie unter anderem von Paul Anka, The Drifters oder Little Richards „Tutti Frutti“ beim Publikum.

Am Samstag, den 20. Juli, zeigt RTL II alle acht Teile der Kultfilmreihe „Eis am Stiel“ und passend dazu die eigens produzierte Show „Heiß auf Eis – Das Beste aus Eis am Stiel“.

Programmablauf 20. Juli

„Eis am Stiel III: Liebeleien“

Die hübsche Trixi aus Deutschland und eine Klavierlehrerin bringen Aufregung in die Clique um Benny, Momo und Johnny.

08:05 Uhr

„Eis am Stiel IV: Hasenjagd“

Benny, Johnny und Momo versuchen, die militärischen Schikanen eines Armeetrainingslagers zu umgehen – als Offiziere und Samba-Tänzerinnen verkleidet.

09:55 Uhr

„Eis am Stiel V“

Am Strand von Tel Aviv erleben Benny, Johnny und Momo neue Liebesabenteuer und Verwicklungen.

11:35 Uhr

„Eis am Stiel VI: Ferienliebe“

Die drei Freunde heuern auf einem Kreuzfahrtschiff nach Venedig an. Gleich nachdem sie den Hafen verlassen haben kündigen sich schon die ersten heißen Affairen an.

13:15 Uhr

„Eis am Stiel VII: Verliebte Jungs“

Nachdem sie den Wagen von Johnnys Vater gegen einen Baum gesetzt haben, müssen Johnny, Bobby und Benny während der Ferien in einem Strandhotel anheuern, um das Geld für die Reparatur aufzubringen…

14:50 Uhr

„Eis am Stiel VIII: Summertime Blues“

Johnny, Benny und Bobby wollen eine heruntergekommene Strandbar übernehmen. Doch dafür müssen sie die wenig attraktive Tochter des Besitzers umgarnen…

16:35 Uhr

„Heiß auf Eis – Das Beste aus Eis am Stiel“

Ehemalige Darsteller aus der erfolgreichen Kultfilmreihe „Eis am Stiel“ schauen sich gemeinsam mit dem Moderator Simon Gosejohann noch einmal die besten Szenen aus den Filmen an und plaudern aus dem Nähkästchen.

18:20 Uhr

„Eis am Stiel“

Die drei Freunde Benny, Momo und Johnny durchleben Liebesfreud und -leid im Israel des Jahres 1958. Als Weiberheld Momo seine schwangere Freundin Nellie sitzen lässt, scheint endlich Bennys große Stunde zu schlagen, denn der schüchterne Junge ist schon lange in sie verliebt.

20:15 Uhr

„Eis am Stiel II: Feste Freundin“

Benny zwischen zwei Frauen! Endlich hat er die schöne Tammy erobert, landet aber auch mit Martha, der Freundin seines Kumpels Johnny, im Bett.

22:05 Uhr