Elena Miras am Boden: „Gosse statt Glamour“

Elena Miras kennt man als keifende Reality-Darstellerin mit Gossen-Sprache. Jetzt darf sie, immerhin für 72 Stunden, genau dahin. Für das TV-Experiment „Prominent & obdachlos – Gosse statt Glamour“ wird die Freundin von Mike Heiter auf der Straße leben.

RTLZWEI schickt am 20. April um 20:15 Uhr mehrere Prominente in die Obdachlosigkeit, neben Elena Miras sind auch TV-Koch Christian Lohse und Unternehmer Jens Hilpert dabei. Die Herrschaften sollen diese Frage klären: Wie ist es, wenn man plötzlich gar nichts mehr hat?

Quelle: instagram.com

Jedes Jahr erfrieren alleine in Deutschland zehn Obdachlose. Gefahren durch Gewaltkriminalität, Drogen- und Alkoholkonsum oder Krankheiten sind allgegenwärtig. Drei mutige Prominente wagen nun das Sozialexperiment und verzichten für drei volle Tage auf ihr privilegiertes Leben. Sie tauschen es gegen die harte Realität auf der Straße ein – mit allen Konsequenzen.

Quelle: instagram.com

Wer hält das Experiment aus?

Zum Start des Experiments besitzen die Promis nur noch das, was sie am Körper tragen – drei Tage und drei Nächte lang. Es gibt weder ein Dach über den Kopf, noch freien Zugang zu Sanitäranlangen. Sie alle müssen auf Geld, Bankkarten, Handys und ihr soziales Netz verzichten. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich alle Teilnehmer des Experiments in fremden Städten zurechtfinden müssen.

Quelle: instagram.com

Für die drei Stars Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilpert bedeutet dies ein harter Aufschlag in der Realität, die für viele Menschen auf der Straße Alltag ist. Dabei kommt es zu unerwarteten Begegnungen und Einsichten in eine bisher unbekannte Welt. Es bleibt spannend, wer bei diesem Experiment zuerst an seine Grenzen gerät…

„Prominent & obdachlos – Gosse statt Glamour“ am 20. April um 20:15 Uhr auf RTLZWEI.