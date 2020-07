Montag, 27. Juli 2020 16:16 Uhr

Elena Miras & Mike Heiter: Das sind die Kandidaten ihrer Tattooshow

Egal ob prominente Gesichter, Freunde, Verwandte – bei „Just Tattoo Of Us“ kann jeder mitmachen, der seinem Gegenüber schon immer eine Botschaft für die Ewigkeit mitgeben wollte, in Form eines Tattoos.

Egal welches und egal wo. Dieses wird erst enthüllt, wenn es für immer auf der Haut verewigt ist. Aber, ob herzerwärmende Liebeserklärung oder fieser Denkzettel, das wird den Beteiligten meist erst bei der Enthüllung klar. Dennoch sollte das Tattoo wohl überlegt sein! Denn, wer eines aussucht, der bekommt von dieser Person auch selber eines verewigt. Beides passiert zeitgleich.

„Ein paar Freundschaften wackeln nach der Sendung“

Die neue Show startet am 3. August auf TVNOW, moderiert von Elena Miras und Mike Heiter: „Wir durften die Kandidaten bereits kennenlernen und ich kann euch sagen, wir können mehr als nur mithalten mit dem Original aus England. Es passiert einfach alles“, so Elena.

In dem Punkt ist sie sich mit Mike einig: „Ja, ich fürchte, ein paar Freundschaften wackeln nach der Sendung.“

Und diese Kandidaten sind dabei

Reality-Star Gina Lisa Lohfink und ihre beste Freundin Mona Buruncuk sind seit Jahren ein gutes Team. Sie wagen jetzt den ultimativen Freundschaftsbeweis und nehmen an „Just Tattoo Of Us“ teil – ohne zu wissen, welches Tattoo sie füreinander auswählen. Freundschaftsschwur oder überraschender Seitenhieb? Das zeigt sich erst bei Enthüllung der gestochenen Botschaft.

Auch Jade Übach (26), bekannt u.a. aus „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ und ihr Kumpel Juliano (21) aus der Dating-Show „Are You The One“ stellen sich dem Nervenkitzel – und schenken einander nichts. Ob ihre noch junge Freundschaft dem Stand hält?

Retourkusche unter Freunden

Sie haben sich bereits ewige Treue geschworen: Der ehemalige „Bachelorette“- und „Bachelor in Paradise“-Kandidat Nik Schröder und die bekannte Youtuberin Jessica, bekannt auch aus „Der Bachelor“, sind mittlerweile verheiratet. Jetzt folgt ein Vertrauensbeweis der ganz anderen Art – ein Tattoo, ausgesucht vom Partner. Aber was folgt darauf, Rosenkrieg oder Siebter Himmel?

Wird das eine Retourkusche auf Drag-Art? Daniel (28) aus Offenbach am Main alias Drag-Queen Feeby Fergison und sein bester Freund Christian (32) aus Rodgau alias Jazz Cortes wollen sich mit einer Tätowierung gegenseitig wachrütteln und in Erinnerung rufen, wer sie sind.

Das junge Paar Saskia (24) und Mischel (29) aus Dortmund hat sich einst bei einem Tätowierer kennen- und lieben gelernt. Heute sind sie verheiratet. Zeit also, dem Partner eine ewig währende Liebeserklärung zu machen?

Patrick (29) und sein Kumpel Kai (29) aus Bielefeld wollen ein für alle Mal klären, wer mehr drauf hat. Aber wer von ihnen hatte die bessere Idee? Oder wischen sie sich gegenseitig einfach eins aus? Dieser Denkzettel würde nicht so schnell verblassen.