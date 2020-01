Elena Miras spindeldürr: „Ich wiege nur noch 46 Kilo“

Mit Elena Miras machten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Donnerstagabend kurzen Prozess und schmissen sie aus dem Dschungelcamp. Da war bnix mit „Du bist es vielleicht!“ Bereut hat die 27-jährige Ich-Darstellerin nichts.

„Ich würde alles genauso wieder tun, wie ich es gemacht habe. Ich bereue nichts, von dem, was ich gesagt oder gemacht habe. Das wäre die falsche Einstellung. Es kann nicht jedem passen, was ich sage oder wie ich bin“, erzählte die Sechste der aktuellen Staffel im Gespräch mit dem Redaktions-Netzwerk Deutschland. Dabei gestand sie auch, dass sie sieben Kilo abgenommen habe. „Ich wiege nur noch 46 Kilo.“

Und was die angekündigte „Bombe“ bezüglich Claudia Norberg betrifft, hält sich die Schweizerin weiterhin zurück. Sie habe der Wendler-Ex ihre Meinung gesagt und danach hätten beide auch ganz normal miteinander gesprochen. „Ich habe kein Problem mit ihr und will da im Nachhinein nicht noch nachtreten.

Immer habe sie im RTL-Pritschenlager auch an ihre einjährige Tochter gedacht. Dazu sagte sie im Gespräch mit ‚t-online.de‘: „Von meiner Tochter getrennt zu sein, war ganz ganz schlimm, auch jetzt im Dschungel war es die Hölle für mich.“

Prince Damien soll Dschungelkönig werden

Elena Miras hoffe, dass Prince Damien Dschungelkönig werde. „Er hat so eine liebevolle Art und hat es einfach verdient, dass die Zuschauer ihn wählen. (…) Egal, wer gewinnt. Ich gönne es jedem, weil die so viel durchgemacht haben. Ich weiß, wie hart es im Camp ist.“

Nach dem Auszug filmt sich die einstige „Love Island“-Contestantin im Bett mit ihrem Freund Mike Heiter und postete das Ganze in ihrer Insta-Story. Da erzählte sie freudetaumelnd: „Das größte Dankeschön geht natürlich an eine Person. An Mike. An meinen Schatz. Ich bin so voller Stolz, wie er mich verteidigt hat und alles getan hat, um mich zu unterstützen.“

Ausblick auf Tag 15 im Dschungelcamp

Möge die Macht mit ihnen sein! „Creek der Sterne“ heißt die heutige Dschungelprüfung, bei der alle fünf verbliebenen Stars ihre Standfestigkeit beweisen müssen. Halten sie Wind, Wetter, Matsch und Gymnastikbällen im reißenden Bach stand? Werden die Camper zu den Fantastic Five oder kehren sie als Forgettable Five ins Camp zurück?

Das und mehr heute Abend bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – ab 22.15 Uhr live aus Australien. Anschließend auch zum Streamen bei TVNow.