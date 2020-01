Elena Miras und Mike Heiter: Abflug ins "Dschungelcamp"

Am 10. Januar startet die neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ und eine der mehr oder bekannten Promis ist Elena Miras (27). Erst im Sommer vergangenen Jahres war die junge Mutter gemeinsam mit ihrem Partner Mike Heiter im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Für Elena Miras ging es am heutigen Mittag Richtung Australien. Vom Flughafen Frankfurt/Main flog sie gemeinsam mit ihrem Freund Mike Heiter ab. Gut gelaunt erschien das Paar in Designer-Sneakern von „Balenciaga“ am Flughafen, ein paar kostet rund 700 Euro.

Dazu trug Herr Heiter einen „Gucci“-Jogginganzug Marke Super-Proll (die Jacke kostet 1300,00 Euro, die Hose 900 Euro, die Mütze 125,00). Elena hatte sich für ihren rund 21 Stunden langen Flug eine Sportleggings und ein Top ausgesucht, schließlich sollte das Outfit bei einem Langstreckenflug so bequem wie möglich sein.

Im „Sommerhaus“ unbeliebt

Mike und Elena lernten sich bei „Love Island“ kennen, hatten damals aber beide jeweils auch noch andere Partner. Erst nach dem Finale fanden sie zusammen, jetzt habe sie eine gemeinsame Tochter, die kleine Aylen.

Im „Sommerhaus der Stars“ blieb Elena vor allem wegen ihrer Ausraster und Kraftausdrücke im Gedächtnis. Sie ließ kaum eine Situation aus, um ihren Freund verbal zu attackieren. Danach kassierte sie regelmäßig Shitstorm-Attacken via Instagram von ihren entsetzen Followern. Ob sich Elena im „Dschungelcamp“ von einer besseren Seite zeigen wird? Im Interview mit RTL drohte sie bereits an: „Ich kann meine Klappe aufmachen und das werde ich auch. Ich habe eine große Fresse, wenn mich was stört“.