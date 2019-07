Elena Miras und Mike Heiter: Shitstorm für ihr überhebliches Gemecker

Mittwoch, 31. Juli 2019 09:42 Uhr

Am Dienstagabend lief die zweite Folge von „Sommerhaus der Stars“ und wieder sorgten die acht Promi-Paare für viel Unterhaltung. Eine, die bei den Zuschauern jedoch nicht gut weg kommt, ist Elena Miras (27). Die motzte und zeterte gegen ihren Freund Mike Heiter (27) als gäbe es kein Morgen mehr.

Bei „Du blöder Mix“, dem ersten Spiel des Abends, müssen die Promi-Männer intime Fragen zur Partnerschaft richtig beantworten, gelingt ihnen das nicht, bekommt die Partnerin zum Dank vom Mann eine übelriechende Pampe über den Kopf ausgeschüttet.

Bereits bevor das Spiel begonnen hatte, motzte Elena Miras wie ein Rohrspatz. Als Mike Heiter dann auch noch einige Fragen beantwortete, schimpfte sie am Laufenden Band: „Oh Gott, du bist so dumm! Wie kann man so dumm sein. Trennung!“ Hinterher motzt sie: „Fick dich! Du hast auch noch gelacht. Du warst so schlecht, alles war falsch. Du kannst mich mal.“

Mike scheint die Ausbrüche seiner Freundin schon zu kennen und lachte nur müde über ihre Geschimpfe. Bei den Zuschauern kam das aber nicht gut an, bei Instagram hagelte es ganz viel Shitstorm. Elena, die von sich selbst sagt sehr temperamentvoll zu sein, schiebt die Flucherei gerne auf diese Angewohnheit.

Das sagen ihre Follower

Ein Follower schreibt jedoch: „Deine Art hat nichts mehr mit Temperamentvoll zu tun, sondern asozial. Das schlimmste ist auch noch du bist Mutter, wie peinlich ist denn bitte so ein Auftritt seinen Freund so vor dem Fernseher zu demütigen?“

Ein anderer stimmt zu: „Ich muss zugeben, das ich jetzt auch leider ein anderes Bild von dir bekommen habe, so wie du mit Mike umgehst und was du alles von dir gibst.“ Ein anderer Follower schreibt: „Deine hysterische Art in der Folge von nächsten Dienstag ist einfach nur noch zum fremdschämen. Der Mike tut mir echt leid mit so einer frustrierten Frau wie dir. Du hast einfach null Humor und bist permanent nur am rumschreien. Zudem regst du dich für jede Kleinigkeit auf, totaler Kindergarten. So benimmt sich keine erwachsene und gestandene Frau.“

In ihrer Story wusste Elena schon was ihr blüht und sagte vor dem „Sommerhaus“ in ihrer Instagram-Story: „Ich freue mich eigentlich nicht drauf, weil ich weiß, ich werde ganz viele Hate-Nachrichten bekommen. Aber egal…“ Ob sie ihr Verhalten zukünftig überdenken wird?

Übrigens: Die zweite Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ sahen am gestrigen Dienstagabend im Schnitt 3,43 Millionen Zuschauer!