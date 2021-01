03.01.2021 10:13 Uhr

„Endlich hat es geklappt: Gottschalk auf ProSieben!“

Das neue Jahr startet mit der außergewöhnlichsten Quizfrage der Fernsehgeschichte: Wer stiehlt Joko Winterscheidt die Show? Palina Rojinski? Elyas M'Barek? Thomas Gottschalk? Oder ein wöchentlich wechselnder Zuschauer-Kandidat?

Ab Dienstag (fünf Folgen, 20:15 Uhr, ProSieben) lädt Joko Winterscheidt in seiner neuen Prime-Time-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ vier Herausforderer ein, um gegen ihn zu siegen. Der Gewinner der Show gewinnt kein Geld, keine Reisen oder Autos, sondern ein Gewinn, den man sich nicht kaufen kann: Jokos Show auf ProSieben!

„Es hat ein bisschen gedauert“

Joko Winterscheidt sagte zu seiner neuen Show: „Mit dieser Sendung wollte ich der Welt noch mal zeigen, dass ich ein Quiz besser moderiere als Jesus Quiztus. Dann fiel mir auf, dass ich laut Konzept bereits in Folge eins meinen Moderations-Posten verlieren könnte. Als ich heimlich versucht habt, das Konzept noch mal zu ändern, hat Herr ProSieben interveniert. Also habe ich versucht, das dümmste Rate-Panel Deutschlands zusammenzustellen. Leider ist auch das gescheitert. Jetzt hilft nur noch beten.“

Und erstmals auf ProSoeben ist TV-Legende Thomas Gottschalk zu sehen. Sein Kommentar zu dem Abstecher: „Es hat ein bisschen gedauert, aber endlich hat es geklappt: Gottschalk auf ProSieben! Das Einzige, was Joko für seine neue Show noch braucht, ist ein guter Moderator.“

So funktioniert’s

In neun Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforderer zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein Kandidat die Show verlassen. Im Finale tritt Joko dann im direkten Duell gegen den letzten verbleibenden Kandidaten an. Der Gewinner wird zum Quizmaster und darf „Wer stiehlt mir die Show?“ in der nächsten Folge nach seinen eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine Show zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.