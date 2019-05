Ennesto Monté ganz nackt: Hier zeigt er endlich, endlich alles!

Montag, 13. Mai 2019 20:29 Uhr

Bereits drei Mal ließ sich Ennesto Monté – Partysänger und Ex von Scharfrichterin Helena Fürst – sein bestes Stück operativ vergrößern. Nun hat es anscheinend die für ihn angemessene Größe, uns am Ergebnis teilhaben zu lassen. Am Montagabend wird Ennesto in der Nackt-Kuppelsendung „Naked Attraction“ zu sehen sein.

Um es dahin zu schaffen, musste sich Herr Monté und vor allem sein kleiner Ennesto einer langwierigen Prozedur unterziehen lassen. Bereits drei Mal ließ sich der großartige Sänger Eigenfett aus dem Bauch – nun ja – in seinen Penis spritzen. Nun ist er bereit für die Präsentation in der wundervollen Kuppelsendung: Ennesto zeigt sein Prachtstück!

Findet er die große Liebe?

Nach dem Eingriff hat Ennesto eigentlich Sex-Verbot erteilt bekommen. Doch selbstverständlich hat sich der Italo-Macho nicht daran gehalten, gegenüber RTL sagt er: „Ich habe nach 5 Tagen Sex gehabt. Seitdem hat die Quälerei angefangen.“

Nichts desto trotz wird Ennesto am Montagabend bei der Nackt-Sendung „Naked Attraction“ dabei sein, denn er sucht die wahre Liebe: „Ich bin jetzt bereit, mich zu verlieben und nur mit einer Frau zusammen zu sein.“ Denn so richtig verliebt war der Frauenheld schon lang nicht mehr, er sagt: „Das war vor 30 Jahren, dass ich mal verliebt war. Jetzt kann es passieren, dass ich wieder mein Herz verliere.“

Er hofft, dass unter den sechs Kandidatinnen eine Frau ist, die er näher kennenlernen will. Ebenfalls am Montagabend auf der Suche: Lisa (25) aus Wien, Gogotänzerin. Sie hatte schon Beziehungen mit Männer und Frauen, ist aber seit zwei Jahren Single. Bei dem aufregenden Dating-Experiment hofft sie nun auf einen interessanten Single zu stoßen.

Eine neue Folge „Naked Attraction“ um 22:15 Uhr auf RTL II.