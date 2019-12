Eric Stehfest gewinnt „Dancing On Ice“ und lässt Bombe platzen!

In einem spannenden Live-Finale von „Dancing on Ice“ begeistert Eric Stehfest mit seiner Profi-Eistanz-Partnerin Amani Fancy auf ganzer Linie und sichert sich in der zweiten Staffel der SAT.1-Show souverän den Siegerpokal.

Bereits im ersten Lauf verblüfft der Dresdener Schauspieler mit einer fehlerlosen Kür die Jury: 30 Punkte. Im zweiten Durchlauf nimmt das Eistanz-Paar weiter Tempo auf und holt erneut 30 Punkte.

„Jetzt weiß ich, wer ich bin“

Damit verweisen sie ihre Final-Konkurrenten Lina Larissa Strahl und Joey Heindle auf die Plätze. Die Zuschauer wählen Eric Stehfest final im Voting der zweiten Staffel zum Sieger von „Dancing on Ice“. Traurig waren die Quoten: Nur noch 1,3 Millionen sahen bei der Show zu.

Allerdings ist das nicht die einzige traurige Überraschung. So verkündete der Gewinner der zweiten Staffel von „Dancing on Ice“ noch live in der Sendung, dass er ab hier sein Leben radikal ändern wolle: „Ich habe entschieden, mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.“

„Ich habe mich lange Zeit in Rollen geflüchtet“

Er wolle künftig seine Zeit und Energie dafür nutzen, um die Menschen wieder einander näher zu bringen. Die Entscheidung mit seinem Showbiz-Ende habe er der 30-jährige Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau getroffen. „Ich habe mich lange Zeit in Rollen geflüchtet“, erklärt er anschließend im Interview.

„Bei ‚Dancing on Ice‘ war ich von Anfang bis Ende nur Eric Stehfest. Jetzt weiß ich, wer ich bin und was ich will. Für mich beginnt jetzt erst einmal eine Phase, in der ich zur Ruhe kommen möchte. Ich bin von einer großen Produktion in die nächste gegangen und brauche jetzt erst einmal Zeit für mich und meine Familie.“

Karrierestart 2013

Eric Stehfest absolvierte von 2009 bis 2013 ein Schauspielstudium. 2013 stieg er bei der RTL-Serie „Unter uns“ ein, seit Ende 2014 war er bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen. 2015 heiratete er die Sängerin und Schauspielerin Edith Stehfest (Künstlername Lotta Laut). Im April 2016 wurden sie Eltern eines Sohnes.

2017 veröffentlichte Stehfest mit „9 Tage wach“ ein biographisches Buch, in dem es um seine zehn Jahre lange Crystal-Meth-Suchtgeht. Bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ belegte er im Mai 2019 mit Tanzpartnerin Oana Nechiti den vierten Platz.