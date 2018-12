Eric Stehfest jagt als Knallhart-Kommissar einen Serienmörder

Dienstag, 4. Dezember 2018 18:09 Uhr

Eric Stehfest kennt man als Chris Lehmann aus der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, davor spielte er eine Nebenrolle in „Unter uns“. Nun wechselt er von der seichten Daily-Soap zu einem – nun ja – knallharten Thriller und spielt einen Kommissar.

An der Seite von Sandra Borgmann, Ilknur Boyraz und Guido Broscheit ist er heute Abend in „Jung, blond, tot – Julia Durant ermittelt“ ab 20.15 Uhr zu sehen. Der SAT1-Thriller spielt in Frankfurt und behandelt eine Reihe von Mädchenmorden.

Für Eric Stehfest ist es nach einer Gastrolle in „SOKO München“ erneut eine Möglichkeit sich fernab der Soap-Welt zu präsentieren. Und ja, der 29-Jährige Schauspieler, Buchautor und Vater eines zweijährigen Sohnes kann auch knallhart!

Darum geht’s

Eine Reihe bestialischer Mädchenmorde erschüttert Frankfurts Bevölkerung. Kriminalhauptkommissarin Julia Durant die selbst bei einem Einsatz schwer verletzt und traumatisiert wurde, stößt bei diesem ersten Fall an ihre Grenzen. Drei weibliche Teenager wurden ermordet und auf grauenvolle Weise zerstückelt aufgefunden.

Dank ihrer ungewöhnlichen Kombinationsgabe und mit unkonventionellen Methoden versucht Julia, in die Gedanken des Mörders einzudringen. Doch noch während sie und ihr Team, bestehend aus den Kriminalkommissaren Markus Schulz, Felix Dombrowski und Rechtsmedizinerin Elif Kaymaz, im Dunkeln tappen, wird das nächste Opfer tot aufgefunden. Erstmals weicht der Täter von seinem Ritual ab. Ist er nervös? Oder gibt es einen Nachahmungstäter?

Quelle: instagram.com

Die Ermittlungen führen Julia mitten in die Machenschaften eines undurchsichtigen Zirkels der Frankfurter High Society rund um Vermögensberater Florian Menzel, Anwalt Daniel Tomlin und Psychologe Martin Patanec. Julia kommt dem Serienmörder gefährliche nahe – und gerät dabei selbst in große Gefahr. Als die Tennisschülerin Vera Maiwald ins Visier des Täters gerät, beginnt für Julia und ihr Team ein Wettlauf gegen die Zeit …

SAT.1 zeigt „Jung, blond, tot – Julia Durant ermittelt“ heute, um 20:15 Uhr.

Übrigens wird Stehfests autobiografischer Roman „9 Tage wach“ verfilmt. Das Buch stand 9 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste der Rubrik „Paperback-Sachbuch“.