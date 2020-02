Erich Klann: Tanzen mit Ilka Bessin ist „eine Challenge“

Mit 1,90 Metern Körpergröße ist Ilka Bessin (48) eine groß gewachsene Frau und eine echte Erscheinung. Aktuell ist sie Kandidatin bei „Let’s Dance“ und hofft an der Seite von Profi-Tänzer Erich Klann auf den Sieg.

Beim Publikum kam Ilka Bessins erste Performance in der Kennenlernshow am vergangenen Freitag gut an, die einstige „Cindy aus Marzahn“ kassierte Standing Ovations und mauserte sich schnell zum heimlichen Publikumsliebling. Dass dahinter harte Arbeit steckt, das weiß Profi-Tänzer Erich Klann.

Normalerweise wird bei Paartänzen die weibliche Tänzerin geführt und auch gerne einmal gehoben und herumgewirbelt. Bei Ilkas stattlicher Statur keine einfache Sache: „Es ist eine Herausforderung, weil man seine Partnerin nicht einfach mal eben hochheben kann, um locker zehn Sekunden zu überbrücken. Wir müssen uns jetzt überlegen, was wir genau machen wollen. Fest steht, dass wir viel mehr tanzen und schauspielern müssen als die anderen Paare“, so Klann gegenüber der Seit „Gala.de“.

„Sie ist einzigartig“

Trotz der körperlichen Herausforderung verstehen sich die beiden super und der Tänzer hat nur wohlwollende Worte für seine Tanzpartnerin übrig: „Sie ist einfach einzigartig. In den letzten zwei Tagen haben wir uns wirklich intensiv miteinander beschäftigt und es passt zwischen uns einfach sehr sehr gut.“

Quelle: instagram.com

Und weiter: „Ich brauche immer eine Challenge. Es wäre für mich uninteressant, mit der besten Promi-Dame zu tanzen.“

„Let’s Dance“ heute um 20:15 Uhr auf RTL und TVNOW.