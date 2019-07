Erkan und Stefan gehen nach 12 Jahren wieder auf Tour

Samstag, 6. Juli 2019 19:37 Uhr

Das Comedy-Duo Erkan und Stefan ist zurück und nicht nur das, ab Herbst gehen sie wieder auf Tournee. Dabei folgte vor 12 Jahren die Trennung der beiden, auch wenn sie bis dahin mit vier Kinofilmen sehr erfolgreich waren.

Erkan und Stefan, das sind John Friedmann (47) und Florian Simbeck (48). Sie waren am Freitagabend zu Gast in der NDR-Talkshow mit Moderatorin Barbara Schöneberger und sprachen darüber, was sie in den letzten 12 Jahren so getrieben haben: „Viel Sex, viel scharfe Bunny, viel Playstation.“ Stefan ergänzt: „Ich habe ein asoziales Jahr eingelegt. Das sollte jeder Bürger gemacht haben.“

Beim 22. Comedypreis in Köln im Oktober letzten Jahres feierten Erkan und Stefan ihr Red Carpet Comeback. Streiften sich Jogginganzüge und Goldkettchen über und kehrten, zumindest für einen Abend, in ihre alten Rollen zurück.

Sie gehen auf Tour

Wer sich die Tour der zwei Comedians nicht entgehen lassen will, Karten sind bereits erhältlich. Ab September werden sie durch viele deutsche Städte touren und mit Sicherheit wieder für allerhand Lacher sorgen.

Ihre größten Erfolge feierten Erkan und Stefan in den 90er-Jahren mit einem eigenen Comedy-Programm des Münchner Schlachthofs. Es folgten mehrere Live-Programme und Tourneen durch ganz Deutschland. Der Höhepunkt bildeten die Kinofilme „Erkan & Stefan“, „Erkan & Stefan gegen die Mächte der Finsternis“ und „Erkan & Stefan: Der Tod kommt krass“. 2007 entschieden sich Erkan und Stefan vorerst getrennte Wege zu gehen.