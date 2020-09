30.09.2020 18:02 Uhr

Eva Benetatou über „Sommerhaus“-Paare: „Die sind eine menschliche Enttäuschung!“

Heute Abend läuft die sechste Folge vom "Sommerhaus der Stars" und wieder müssen sich Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris knallharten Konfrontationen mit den anderen Bewohnern stellen.

Allen voran natürlich Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold und seine Freundin Jenny Lange, die mal wieder ordentlich gegen Eva austeilen. Die anderen Paare ziehen selbstverständlich mit.

So schlimm war es wirklich

Nach den Nominierungen bricht Eva Benetatou in Tränen aus, zu krass sind die ständigen Vorwürfe der anderen. Nun spricht sie darüber, wie schlimm die Zeit wirklich für sie war.

„Was hinter unserem Rücken gesprochen wurde und die Beleidigungen kann man gar nicht in Worte fassen“, erklärt sie gegenüber der Seite „kukksi.de“. „Man wusste, dass zwar gelästert wird. Es ist aber sehr interessant, was da vorgefallen ist und gesagt wurde. Ich hätte von den anderen mehr Anstand erwartet. Das ist insgesamt eine menschliche Enttäuschung“.

„Es ist schockierend!“

Auch für ihren Verlobten Chris war es nicht einfach mit anzusehen, wie alle auf seine Eva losgegangen sind: “Es ist sehr schockierend, was wir da erlebt haben. In den Shows, die man jetzt bereits im Fernsehen gesehen hat, hat man viel hinter dem Rücken geredet und das hat mich sprachlos gemacht. Da steckt bei einigen so viel Hass drin, was ich einfach heftig finde”, fügt Chris hinzu.

Mehr zum Thema:

Sie sind zusammen gewachsen

Die Zeit war für beide nicht einfach, doch es hat sie nur noch mehr zusammen gebracht, wie sie erzählen: “Inhaltlich müssen wir da gar nicht drauf eingehen, denn die Bilder sprechen für sich. Für uns war es aber eine Erfahrung und sind dadurch enger zusammengeschweißt. Es hat uns als Paar stärker gemacht und generell geht man mit sehr viel Selbstbewusstsein wieder da raus. Das, was wir erlebt haben, wünscht man keinem.“

Am heutigen Mittwoch, den 30. September, zeigt RTL um 20:15 Uhr die 6. Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2020 – parallel auch im im Livestream auf TVNOW. Alle Folgen stehen nach TV-Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit – die neuste Sommerhaus-Ausgabe gibt es dort sogar schon drei Tage vor TV-Ausstrahlung.