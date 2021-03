Eva Benetatou und Chris Broy jagen einen fiesen Cybermobber

22.03.2021 21:30 Uhr

Prominenter Besuch bei "Krass Schule - Die jungen Lehrer". Eva Benetatou und Chris Broy bekommen es dort mit fiesen Cybermobbern zu tun.

Gegen Hass im Netz! So lautet das Motto an der Erich-Felbert-Gesamtschule am Dienstag, den 23. März 2021 und dem darauffolgenden Mittwoch. Denn zwei neue Folgen der beliebten Daily-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ mit den prominenten Gästen Eva Benetatou und Chris Broy stehen an. Darin macht sich das Paar auf die Jagd nach einem fiesen Cybermobber. Werden sie den Täter stellen können?

Leonard ist am Ende

Der Schüler Leonard wird seit Tagen heftig im Netz gemobbt und ist deswegen fix und fertig. Während er zunehmend leidet und sich Gedanken macht, wer dahinterstecken könnte, bekommt Direktorin Sonja einen Überraschungsbesuch von den prominenten Selbstdarstellern Eva und Chris. Sonja und ihre ehemalige Schülerin Eva pflegen seit Jahren eine lose Freundschaft.

Eva und Chris haben selbst Erfahrung mit Mobbing

Schnell bekommen Eva und Chris mit, dass Leonard Opfer von Cybermobbing ist. Da die beiden selbst Erfahrung damit haben, können sie helfen! Eva und Chris wiederum sind fieberhaft auf der Suche nach der Person, die Leonard mit Cybermobbing in den Wahnsinn treibt. Gemeinsam mit den Lehrern wollen sie den Täter stellen. Dabei gerät vor allem eine Schülerin unter Verdacht…

Jagd nach den Tätern

Doch schließlich kann der prominente Besuch an der Erich-Felbert-Gesamtschule dabei helfen, den wahren Täter zu finden. Haben die schlimmen Bloßstellungen und Beleidigungen im Netz nun endlich ein Ende? Die Ausstrahlung der beiden Folgen mit Eva Benetatou und Chris Broy gibt es am Dienstag (23. März) und Mittwoch (24. März), wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Über „Krass Schule – Die jungen Lehrer“

Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch – und manche drohen daran zu scheitern.