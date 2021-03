Ex-GNTM-Kandidatin erklärt in Video: SO ist Stefanie Giesinger wirklich

Ex-GNTM-Kandidatin erklärt in Video: SO ist Stefanie Giesinger wirklich

19.03.2021 16:00 Uhr

Bei „Germany’s next Topmodel“ trat Stefanie Giesinger nun gemeinsam mit Freund Marcus Butler als Gastjurorin auf. Wie es mit ihr wirklich am Set war, darüber sprach „itsintv.de“ mit Ex-GNTM-Kandidatin Chanel.

GNTM-Kandidatin Chanel musste die Castingshow diese Woche verlassen. Trotzdem hatte sie bis dahin die Möglichkeit viele neue Erfahrungen zu machen und große Persönlichkeiten der Mode-Branche kennenzulernen. Eine ganz besondere Überraschung war der Besuch von Ex-GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger und ihrem Freund Marcus Butler.

Chanel: „So wie man sie kennt“

Die 20-jährige Chanel war begeistert von der authentischen und nahbaren Art der beiden Influencer. „Also, Marcus und Stefanie waren wirklich so wie man sie irgendwie kennt“, sagt sie im Interview über das Power-Couple, „Beide super locker, super lieb, also wirklich richtig toll!“ Außerdem hat jedes GNTM-Mädchen einen individuellen Ratschlag von Stefanie erhalten – eine große Ehre, schließlich wollen alle gerne in die Fußstapfen des Models treten.

Was Chanel allerdings von ihrem Ratschlag von Stefanie Giesinger hält, sagt sie im Video.